Patrick Bernauw leert je spannende verhalen schrijven in De Tafel van Elise Rutger Lievens

09 juli 2019

17u52 0 Aalst Schrijver Patrick Bernauw geeft deze zomer vier schrijfworkshops in De Tafel van Elise in Erembodegem. Er zijn twee sessies ‘spannende verhalen schrijven’ en twee sessies stiftgedichten. Het thema: het Kasteel van Verdoemenis

De eerste sessie spannende verhalen schrijven is al achter de rug, maar er is er nog een op 27 juli. Op 13 juli en 3 augustus leer je stiftgedichten of ‘blackout poetry’ schrijven. De sessie van 13 juli vindt plaats van 14 tot 17 uur in De Tafel van Elise aan het dorp van Erembodegem. De kostprijs voor twee sessie bedraagt 50 euro.

Meer info op www.bernauw.com/p/manuscript-beoordeling-begeleiding-met.html.