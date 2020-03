Patiënten met coronavirus-symptomen worden onderzocht in containers aan huisartsenwachtpost Rutger Lievens

13 maart 2020

17u10 220 Aalst Aan de Huisartsenwachtpost in de Twee Hagenstraat in Aalst worden medische units geplaatst waar patiënten met corona-symptomen onderzocht zullen worden. De stad Aalst, het OLV-ziekenhuis en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis werken daarvoor samen. Door patiënten eerst te onderzoeken in deze containers hoopt men de druk op de spoeddiensten te verlichten.

“De stad Aalst, het OLV, het ASZ. en de Huisartsenwachtpost hebben de handen in elkaar geslagen om de opvang van potentiële coronapatiënten zo goed mogelijk te coördineren. Aan de Huisartsenwachtpost zijn er medische units geplaatst om burgers met symptomen te triëren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Triëren

Burgemeester D’Haese werkte samen met de spoed- en huisartsen een plan uit om de capaciteit van de ziekenhuizen zoveel mogelijk te vrijwaren. Mede dankzij de snelle hulp van de Aalsterse firma Jan de Nul worden er in de Twee Hagenstraat, aan de Huisartsenwachtpost, medische units (containers) geplaatst om potentiële patiënten zo snel en efficiënt mogelijk te triëren. “Zowel bij het OLV als het ASZ worden niet-dringende ingrepen en ambulante verzorging uitgesteld. Hierdoor kunnen extra dokters en zorgverleners ingezet worden bij de medische selectie”, zegt hij.

Nog steeds algemeen bezoekverbod

Het algemeen bezoekverbod in alle woonzorgcentra en het OLV en het ASZ blijft van kracht. Zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra hebben de bevoegdheid om zelf te oordelen in welke situatie er wel bezoek mogelijk is (bv. partner bij een geboorte, ouder bij opname kind pediatrie, palliatieve zorgen,...). Bewoners van woonzorgcentra zijn een zeer kwetsbare groep. De stad vraagt bewoners om het woonzorgcentrum niet te verlaten”, zegt de burgemeester.

De stad Aalst volgt de situatie op de voet en stuurt bij waar nodig. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via www.aalst.be en de Facebookpagina van de stad. Wie vragen heeft, kan van 8 tot 18 uur bellen naar het noodnummer van de stad: 053 77 9300. Zaterdag 14 en zondag 15 maart kun je ook op dit telefoonnummer terecht met vragen rond het coronavirus.

Op de website www.info-coronavirus.be geeft de federale overheidsdienst volksgezondheid een antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus. Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus en hoe de Belgische overheid zich voorbereidt. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het gratis infonummer 0800 14 689.