Pastorietuin van Erembodegem wordt opengesteld, maar pastoor Dirk weet van niks: “Waarom overlegt de stad niet eerst eens met mij?” Rutger Lievens

23 juni 2020

17u17 0 Aalst Pastoor Dirk Moereels zegt dat hij geen weet heeft dat de pastorijtuin van Erembodegem op korte termijn zal opengesteld zal worden voor het grote publiek. Pastoor Dirk Moereels zegt dat hij geen weet heeft dat de pastorijtuin van Erembodegem op korte termijn zal opengesteld zal worden voor het grote publiek. Het stadsbestuur van Aalst kondigde dat na het weekend nochtans aan , maar volgens de pastoor was daar recent geen overleg over.

Dirk Moereels viel van zijn stoel bij het lezen van het bericht dat de tuin tussen de kerk en de Dender in Erembodegem zal worden opengesteld. “Misschien moet de stad dan toch maar eens overleggen met de kerkfabriek en de bewoner van de pastorie”, vraagt hij zich af. Volgens hem is daarover recent geen gesprek over geweest. Er is wel al jaren sprake van de tuin open te stellen. Zowat alle politieke partijen hebben het idee al eens gelanceerd, maar echt concreet is het nooit geworden.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) is er wel degelijk een overeenkomst. “Wij hebben uitgebreid contact gehad met de mensen van de kerkfabriek: het masterplan Erembodegem is voorgesteld, het debat is gevoerd en bijgestuurd op basis van hun opmerkingen. De stad heeft hen aangekondigd dat dit aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. We hebben het verslag van vergadering ook overgemaakt. We wilden hun niet passeren. Maar natuurlijk zal er nog overleg zijn voor concrete uitwerking/uitvoering”, zegt ze. “Uiteraard moeten we respect hebben voor de eigendomsrechten. Het masterplan is de visie en meteen ook concrete start voor concrete uitwerking. De verdere gesprekken starten zo snel mogelijk.”

Kritiek van de oppositie

Ook oppositiepartij Lijst A heeft kritiek op het masterplan van Erembodegem. “Erembodegem verdient beter”, vindt de partij bij monde van Gert Cardon. “Voor de zoveelste keer wordt de brave Erembodegemmenaar voor schut gezet. Wat er vandaag op tafel ligt ter uitvoering is een lachertje, een flauw afkooksel van wat het zou moeten zijn. Hebben we echt zoveel duizenden euro’s gespendeerd aan dure studies om dan met de afbraak van de - plots niet meer beschermde - tuinmuur af te komen? Écht, iets waarover al 30 jaar gesproken wordt? Beschamend is dat. Voor alle duidelijkheid, hoe rapper die muur afgebroken wordt, hoe liever. Maar daar gaat het in deze niet over. Waar is de ambitieuze visie? Waarom is heel Erembodegem als enige deelgemeente ingekleurd als stedelijk gebied? Gaan we met twee deelautootjes, een fietsenrek en een schommel van Erembodegem hét referentiedorp maken? En wanneer gaat deze charmante meerderheid eens duidelijkheid verschaffen over de herbestemming van de Gates-site (waar een psychiatrische gevangenis is ingepland, nvdr.)? De keuze die hier gemaakt moet worden, zal bepalend zijn voor de uitvoering van het masterplan.”