Pastoor Sint-Martinuskerk op duivenjacht: “Een parochiaan kreeg ‘de volle lading’ tijdens de mis” Rutger Lievens

12 juli 2019

11u49 0 Aalst Deken Marc Verwaeren is volop op duivenjacht in zijn SInt-Martinuskerk. Sinds een storm enkele maanden terug kunnen duiven de kerk binnen langs een kapot glasraam. Resultaat: duivenpoep op de kerkstoelen, de kerkvloer en soms zelfs op de kerkgangers. De duivenzoektocht van deze ochtend leverde alvast één duivenjong op.

Deken Marc Verwaeren is het beu om elke dag duivenpoep te moeten verwijderen van de kerkstoelen, vloer en muren. Deze ochtend ging hij met een medewerker op zoek naar duivennesten in de hogere regionen van de kerk. “De organisatie Rato was om 7 uur langsgeweest, maar na controle bleken er geen duiven aanwezig”, vertelde Verwaeren, die dan maar zelf op zoek ging samen met een medewerker.

Gepiep

De duivenjacht in de Sint-Martinuskerk was geen onverdeeld succes. Een keer had de deken bijna beet, maar net voor hij de kartonnen doos over de duif kon zetten, vloog het dier weg, helemaal naar de andere kant van de kerk. De deken gaf zelf toe dat hij tijdens zijn zoektocht door de trappen en gangen van de kerk weer nieuwe plaatsen in het gebouw had ontdekt.

Achter de doeken van de restauratiewerken werd dan toch een duif gevonden, een jong dier dat niet kon wegvliegen. “Er was mij al gemeld dat er gepiep te horen was op deze plek. Dat was al door velen gehoord en nu weten we waar het vandaan kwam. Het gaat om een duivenjong en we hebben het kunnen vangen. Het zal de juiste zorg krijgen”, zegt de deken, die van plan is om het vogelopvangcentrum te contacteren.

De volle lading

De duiven vangen is een ding, voorkomen dat er nieuwe duiven de kerk binnen komen is een ander. “Sinds maart hebben we veel overlast. Na een storm was er schade aan enkele glasramen en konden de duiven binnen. Een parochiaan had opgemerkt langs waar ze binnen vlogen”, zegt Verwaeren. “Elke dag mogen we poetsen. Het is zelfs al eens gebeurd dat een parochiaan tijdens een misviering de volle lading kreeg. Ik raad de mensen af om onder de ijzeren stangen te zitten.”

Het komt er nu op aan die gaten te dichten, maar de hoogtewerker die voorzien was, gaat niet hoog genoeg. “Anders zullen ze blijven komen. Het probleem zal pas opgelost zijn als ze niet meer binnenkunnen”, zegt de deken.