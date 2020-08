Pastoor Dirk Moereels: “Politieke speech op uitvaart Ilse Uyttersprot was echt ongepast” Rutger Lievens

18 augustus 2020

12u50 48 Aalst Pastoor Dirk Moereels die de uitvaartdienst van oud-burgemeester Ilse Uyttersprot leidde, noemt de politieke speech van Bart Van Lysebeth tijdens de dienst ‘echt ongepast’. “Politieke discussies vallen in het niet tegenover wat Ilse Uyttersprot is overkomen en het verdriet van haar zonen en moeder. Dit moest een moment van rouw zijn”, zegt Moereels.

Tijdens zijn speech was oud-schepen Bart Van Lysebeth (CD&V) scherp voor pers en politiek. Zo zei hij onder andere dat Ilse Uyttersprot leed onder de ‘geknutselde waarheden’ van de krant. Een opmerkelijk, controversieel statement tijdens een begrafenis van een vermoorde vrouw. Pastoor Dirk Moereels noemt het ongepast. “Ik had hem op voorhand gevraagd zijn tekst door te sturen en dat is niet gebeurd. Hij zei me dat het 12 minuten zou duren, wat ik veel te lang vond. Bovendien hield Bart Van Lysebeth zich niet aan een praktische afspraak”, zegt de priester.

De priester vindt dat deze woorden niet thuishoorden tijdens de begrafenis. “In de kerk de schijn opwekken dat de moord op Ilse Uyttersprot ook maar iets te maken heeft met politiek, is gewoonweg onaanvaardbaar. Een dergelijke politieke speech hoort niet thuis bij zo een dramatisch overlijden. Natuurlijk zal Ilse als politica wel eens bedroefd zijn geweest over de politieke gang van zaken, maar geen enkele politieke discussie weegt op tegen het verdriet van de zonen en de moeder van Ilse nu. Politiek valt in het niet bij wat hier is gebeurd”, zegt de pastoor, die iedereen bedankt die zich wel aan de regels en voorschriften heeft gehouden. “Gelukkig was het in het begin van de plechtigheid en stonden vrede en liefde daarna centraal”, zegt de priester nog.