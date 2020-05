Pas na 1 juni afspraak mogelijk bij politie voor niet-dringende feiten: “Wie toch in Politiehuis moet zijn, moet mondmasker dragen” Rutger Lievens

11 mei 2020

18u02 3 Aalst Burgers die een bezoek moeten brengen aan het Politiehuis in Aalst zullen vanaf maandag 11 mei tijdens dat bezoek verplicht een mondmasker moeten dragen. Dit zal ook door signalisatie in het gebouw worden aangegeven. Bezoekers moeten zelf een mondmasker meebrengen en dit gedurende het volledige bezoek dragen. Ook de personeelsleden zullen een mondmasker dragen. Pas vanaf 1 juni is er een afspraak mogelijk voor niet-dringende feiten.

Aangifte doen of klacht neerleggen bij de politie, dat kan voortaan volledig vanuit je kot. “Om de veiligheid van de burger en het politiepersoneel te garanderen heeft het online aangiftesysteem Police-on-web haar diensten uitgebreid. Je kan nu ook van bij je thuis volledig online aangifte doen voor slagen en verwondingen, bedreigingen, stalking/belaging, oplichting, diefstal zonder geweld en verlies van voorwerp/document (bijvoorbeeld autopapieren) alsook voor (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti. Op die manier hoeven burgers geen afspraak te maken en moeten ze niet meer naar het politiehuis komen”, aldus de lokale politie van Aalst.

Winkeldiefstal

Vroeger was het al mogelijk om via Police-on-web aangifte te doen voor (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti, maar aan die lijst zijn nu dus heel wat nieuwe feiten toegevoegd. Je kan nu via een tijdelijk digitaal loket ook aangifte doen voor slagen en verwondingen, bedreigingen, stalking/belaging, oplichting, diefstal zonder geweld en verlies van voorwerp/document (bijvoorbeeld autopapieren). Je aangifte wordt daarna automatisch doorgestuurd naar de politiezone die bevoegd is voor de plaats van het feit. Je hoeft dus zelf geen contact meer op te nemen met je politiezone.

De politie van Aalst werkt al enige tijd enkel via onthaal op afspraak voor het behandelen van niet-dringende feiten, maar ook die afspraken worden voorlopig on hold gezet tot 1 juni 2020. “Burgers waarbij het niet lukt om aangifte te doen via Police-on-web, kunnen via de website van de politie een afspraak maken na 1 juni of telefonisch contact opnemen via het nummer 053/ 73 27 09 (tussen 09 en 21 uur) of het nummer 053/ 73 27 27 (andere uren)”, zegt de politie.

Mondmasker verplicht

“Belangrijk is dat het hierbij enkel gaat om aangifte van niet-dringende feiten. In nood, bij dringende interventies, bij feiten waarbij vaststellingen noodzakelijk zijn of waarbij de daders nog aanwezig zijn, komt de politie nog steeds ter plaatse. Bel dan onmiddellijk 101. Denk eraan om onze ploegen te verwittigen als je in contact bent geweest met iemand met het coronavirus”, zegt de politie van Aalst.

“Burgers die toch een bezoek dienen te brengen aan het politiehuis in Aalst zullen vanaf vandaag, maandag 11 mei, tijdens dat bezoek verplicht een mondmasker moeten dragen. Dit zal ook door signalisatie in het gebouw worden aangegeven. Bezoekers moeten zelf een mondmasker meebrengen en dit gedurende het volledige bezoek dragen. Ook de personeelsleden zullen een mondmasker dragen”, klinkt het.