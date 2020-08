Pas in september beslissing over Aalst carnaval. Wat denk jij? Vul de poll in Rutger Lievens

20 augustus 2020

13u25 28 Aalst Wat zal er gebeuren met het carnaval in Aalst, nu is beslist dat in Ninove carnaval niet zal doorgaan? De stad beslist pas volgende maand.

De stad Ninove besliste dat er in 2021 geen carnaval zal zijn en alle activiteiten in het voorprogramma zijn eveneens afgelast. In Aalst moeten de carnavalisten nog eventjes geduld oefenen. Het stadsbestuur zit in september nog eens samen met alle belanghebbenden, waaronder de vertegenwoordigers van de carnavalsgroepen. “De beslissing over het al dan niet doorgaan van Aalst carnaval 2021 wordt pas genomen in de loop van september”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

