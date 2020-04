Pas heropende brasserie Nobel start met afhaalservice Rutger Lievens

03 april 2020

16u51 16 Aalst 15 dagen na de grote heropening, moest brasserie Nobel in Aalst alweer dicht door het coronavirus. Maar Sandra en Piet van Nobel blijven niet bij de pakken zitten en starten nu met een afhaalservice.

Ze waren zo enthousiast met de volledige make-over van hun restaurant, maar 15 dagen later moesten Sandra en Piet van brasserie Nobel alweer de deuren sluiten door het coronavirus. “Stilzitten is niet aan ons besteed en daarom starten we op maandag 6 april met een afhaalservice. Het gemis aan klanten valt ons zwaar en omgekeerd is dit ook het geval”, zeggen de uitbaters van Nobel. “In eerste instantie zullen we via onze afhaalservice salades aanbieden, waarmee we inspelen op het goede weer. Suggesties van de klanten zijn zeker welkom en de kaart zal wijzigen. We willen vooral gerechten serveren waar de klanten zich goed bij voelen.”