Partij van de Arbeid wil daadkrachtige aanpak van geweld tegen vrouwen: “Varduhi is al vijftiende slachtoffer” Rutger Lievens

02 oktober 2020

13u24 1 Aalst De Partij van de Arbeid voerde actie op het Werfplein in Aalst voor een daadkrachtige aanpak van geweld tegen vrouwen.

Op 4 augustus was er de moord op Ilse Uyttersprot en op 6 augustus werd Varduhi Harutyunyan in Aalst door haar ex-vriend neergestoken. “Daaraan gingen al weken van stalking vooraf. Op 27 september overleed de 35-jarige Varduhi aan haar verwondingen. Een verlies voor haar kinderen, haar familieleden, haar vrienden en haar collega’s. Opnieuw is een vrouw het slachtoffer van geweld”, zegt Sabine De Waele van de PVDA. “Dit is al de vijftiende femicide in België dit jaar. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? Dit moet stoppen. Niet één meer.”

De PVDA wil dat de aanpak van geweld tegen vrouwen een politieke prioriteit wordt. “Er moet dringend een écht nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen komen”, aldus Sabine De Waele. “Dat gaat onder meer over specifieke opleidingen voor politie en justitie om de drempel om klacht in te dienen zo laag mogelijk te houden en om deze klachten doeltreffend te behandelen, maatregelen om slachtoffers te beschermen, meer middelen voor de opvang van slachtoffers en meer, véél meer investeringen in preventie.”