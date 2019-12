Parkeerwachter begeleidt vrachtwagens op Tereos-parking in Aalst na dood Celio (11) Stéphanie Romans

12 december 2019

14u42 11 Aalst Na het dodelijk ongeval op hun parkeerterrein nam zetmeel- en glucoseproducent Tereos Syral een noodmaatregel: op het parkeerterrein waar het ongeval gebeurde, staat een begeleider die vrachtwagens aanstuurt bij het aan- en afrijden. De jongen (11), die gisteren stierf onder een vrachtwagen terwijl hij naar school wandelde, wordt volgende week zaterdag begraven in Aalst. Dat zegt zijn vader Pitshou Ebe Matumbu (31) aan onze redactie.

Celio kwam gisteren onder de wielen van een vrachtwagen terecht die wilde parkeren op de Tereos site. Celio was met zijn mama, zusje (6) en broertje (5) te voet onderweg naar school. De bestuurder maakte een bocht om het parkeerterrein op te gaan en zou Celio daarbij niet gezien hebben.

“Gisteren zijn vertegenwoordigers van Tereos bij ons thuis geweest”, zegt papa Pitshou Ebe Matumbu (31). “Ze hebben hun deelneming betuigd. Dat vond ik een mooi gebaar.” Volgende week zaterdag neemt de familie afscheid van Celio. Hij wordt begraven op het kerkhof van Aalst.

Bij Tereos Syral is er momenteel intern overleg over veiligheidsmaatregelen. De directie zit deze week nog samen met de stad. “We hebben voorlopig al een concrete maatregel genomen”, zegt bedrijfswoordvoerster Gerdi De Kimpe. “Meteen na het ongeval schakelden we een parkeerwachter in om vrachtwagens te begeleiden die de parking op- en afrijden. We verwachten maandag of dinsdag te kunnen communiceren over bijkomende maatregelen.”