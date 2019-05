Parkeerverbod in de buurt van alle stembureaus op 26 mei Rutger Lievens

22 mei 2019

18u13 22 Aalst Op zondag 26 mei is er in de buurt van alle stembureaus een parkeerverbod. “Deze maatregel zorgt ervoor dat minder mobiele personen tot aan de stemlocaties kunnen worden gevoerd”, zegt de stad.

“Naast het parkeerverbod ter hoogte van de stemlocaties zijn er specifieke maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid van de stemlocaties in de Oude Gentbaan (Aalst) en in de Herbergstraat (Moorsel). De stembureaus in Baardegem zijn via een omlegging bereikbaar voor wie vanuit richting Aalst komt”, zegt de stad.

“In de Oude Gentbaan zal er, net zoals bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, eenrichtingsverkeer worden ingesteld”, aldus de stad Aalst. “De aansluiting met de Boudewijnlaan zal net op tijd klaar zijn om doorgaand eenrichtingsverkeer toe te laten. Opgelet: wie met de wagen de Oude Gentbaan verlaat zal op het einde van de Boudewijnlaan enkel naar rechts (richting Gent) kunnen afslaan aangezien de rotonde nog niet afgewerkt is.”

“In Moorsel zal er terug éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Herbergstraat, voor het deel gelegen tussen de Tinnenhoekstraat en de Kokstraat, in de rijrichting van de Kokstraat”, aldus de stad. “Wie vanuit de richting Aalst naar Baardegem rijdt, bereikt de stembureaus via een omleiding langs Meldert. Wie vanuit de richting Opwijk komt, kan via de gewone weg naar de locatie in de Margrietstraat rijden.”