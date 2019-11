Paralympisch renner Diederick Schelfhout valt op Zesdaagse en breekt ruggenwervel Rutger Lievens

14 november 2019

12u01 0 Aalst P aralympische renners Diederick Schelfhout (Erembodegem) en Kris Bosmans (Overijse) raakten op woensdag 13 november betrokken bij een valpartij tijdens de Zesdaagse van Vlaanderen in het Gentse ‘t Kuipke. Diederick Schelfhout liep een breuk op in de zijkant van een rugwervel en kreeg enkele hechtingen.

Omstreeks 22.25 uur kende Kris Bosmans materiaalpech tijdens de team sprint, een discipline waarbij drie Belgische renners het opnamen tegen drie Britten. Een pedaalcrank brak af waardoor Kris zijn evenwicht niet kon behouden. Diederick Schelfhout kon hem niet ontwijken en beide renners vielen in de bocht over de tribune.

Kris en Diederick werden overgebracht naar het UZ Gent, waar ze grondig onderzocht werden. Kris Bosmans liep een complexe breuk op aan het rechterbovenbeen en wordt donderdagochtend geopereerd. Er staat hem een lange revalidatie te wachten. Diederick Schelfhout liep een breuk op in de zijkant van een rugwervel en kreeg enkele hechtingen, maar de dokters voorspellen voor hem een spoedig herstel. De derde renner, Niels Verschaeren (Heist-op-den-Berg), bleef ongedeerd. Een toeschouwer raakte licht gewond bij de valpartij. Hij kreeg eerste zorg ter plaatse.

Eerder op de avond was er ook een valpartij van de Nederlandse damestandem met Larissa Klaassen (visuele beperking) en Imke Brommer (pilote). De dames gingen onderuit in de 500m tijdrit en werden overbracht naar het AZ Jan Palfijn. Beiden houden er een lichte hersenschudding, enkele kneuzingen en schaafwonden aan over.