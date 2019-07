Papier begint te smeulen in bedrijf, werknemers kunnen zelf brand blussen Koen Baten

09 juli 2019

11u22 18

Op het industrieterrein in Erembodegem is vanmorgen brand uitgebroken bij een bedrijf in de Waterkeringstraat. Het vuur ontstond rond 10.00 uur vanmorgen aan een berg afval. Vermoedelijk gaat het om zelfontbranding. De werknemers die aanwezig waren in het bedrijf kregen een opleiding om bij brand te handelen en konden het vuur zelf al onder controle krijgen bij aankomst van de brandweer. De brandweer bluste nog even na en deed een grondige controle van het afval. Het personeel moest even naar buiten tot alles onder controle was. Er raakte niemand gewond.