Paddentrek: opletten aan Koningin Astridpark Rutger Lievens

09 februari 2020

15u50 0 Aalst De winterslaap van de padden loopt op zijn einde, de paddentrek kan beginnen. Ook in Aalst zijn er enkele locaties waar je deze amfibieën kan spotten.

“De winterslaap voor amfibieën loopt op zijn einde als de nachten warmer worden. Ze willen dan massaal naar poelen trekken om er te paren en hun eitjes af te zetten. Bij deze paddentrek sterven jaarlijks heel wat dieren onder de wielen van voertuigen, want vaak lopen de trekroutes over een rijweg. De stad neemt een aantal maatregelen ter bescherming, want padden, kikkers en salamanders hebben een belangrijke rol in het ecosysteem, zowel als roofdier als prooi”, zegt de stad Aalst.

Veilig oversteken

Op een aantal plaatsen in Aalst helpt de stad padden bij het veilig oversteken door schermen langs de rijweg en geleidingswanden te plaatsen. “Tijdelijke verkeersborden roepen weggebruikers op om waakzaam te zijn. De stad creëerde opnieuw een amfibieënoverzetplaats aan de Meersstraat in Gijzegem”, zegt de stad Aalst. “Plastic geleidingschermen loodsen de diertjes uiteindelijk naar ingegraven emmers. De opvangemmers worden er tweemaal per dag door vrijwilligers van Natuurpunt naar de overkant van de weg gebracht en geledigd. Zo zijn de vorige jaren op deze plek al vele duizenden padden gered. Aan de Blektestraat is er een permanente geleidingswand, een ecoduct en een tunnel aangelegd. Zo zijn er niet veel in Vlaanderen. Hierdoor kunnen de amfibieën steeds veilig de straat ‘onderdoorsteken’ en zo het moeras bereiken.”

Trager rijden om aanzuigeffect tegen te gaan

Ook het Koningin Astridpark is een hotspot voor padden. “Chauffeurs die zelf ergens padden de weg zien oversteken, kunnen er al veel redden door trager te rijden. De rijsnelheid van voertuigen veroorzaakt meer slachtoffers dan het platrijden door de banden zelf. Dat komt door het aanzuigeffect dat ontstaat tegen de onderzijde van het chassis”, aldus de stad.