Paaszondag: 7 fietskoeriers vervoeren 260 ontbijtboxen met de bakfiets Rutger Lievens

12 april 2020

11u18 0 Aalst Het is Pasen! Heel wat families bestelden vandaag een ontbijtbox bij Zero53 in de Molenstraat in Aalst. Om die te vervoeren werden de grote middelen in gezet. Maar liefst zeven fietskoeriers brachten deze ochtend de ontbijtboxen naar hun bestemming.

In zo een ontbijtbox zaten onder meer een fles Italiaanse bubbels, vers fruitsap, houthakkersbrood en wentelteefjes. Om te smullen dus. Zero53 kreeg 260 bestellen - alles was uitverkocht - en het kwam er dus op aan om alles op tijd bij de klanten te krijgen. Daarvoor deed Zero53 beroep op De Fietserij. “Op Paasochtend brachten we 260 ontbijtboxen tot bij de klanten van Zero53. Het was een samenwerking tussen de fietskoeriers. Ook Snel & Wel deed mee. In totaal waren we met 7 bakfietsen”, vertelt Tom Calloens van De Fietserij.