Paashazen in chocolade voor helden van OLV en ASZ Rutger Lievens

09 april 2020

16u55 0 Aalst De serviceclub Zonta Aalst bracht het zorgpersoneel van het OLV en ASZ Paashazen van chocolade, om deze Aalsterse helden een hart onder de riem te steken.

De steun voor zij die in de zorg werken in deze coronacrisis komt van alle kanten en in alle vormen. Zonta Aalst bracht de ziekenhuizen een leuk Paasgeschenk. “De Paashaas van Zonta Aalst bracht chocolade paashazen naar onze helden van ASZ en OLV”, zeggen de dames van Zonta. “Geniet ervan en dank aan het verplegend personeel en artsen voor de goede zorgen.”