Overrompeling is het niet geworden, maar wel wachtrijen gespot aan Apple-winkel, H&M en Kruidvat: “Ik heb dringend oortjes nodig voor mijn iPhone” Rutger Lievens

11 mei 2020

14u35 0 Aalst Een overrompeling is het niet geworden in Aalst, de eerste winkeldag na de lockdown. Er waren weliswaar wachtrijen aan H&M en Kruidvat in de Nieuwstraat, de Apple-winkel in de Kattestraat en aan de Action-winkel in de Kapiteintjesstraat, maar al bij al bleef het in de winkelstraten vrij rustig.

Medewerkers van de stad waren ‘s ochtends al vroeg in de weer om de witte pijlen op het wegdek van de winkelstraten opnieuw wit te verven. De regen van afgelopen weekend had de eerste pijlen al weggevaagd. Wie komt winkelen in Aalst moet in de winkelstraten de pijlen volgen en loopt uiterst rechts. In beide richtingen dus. Opgelet: om te parkeren betaal je opnieuw een parkeerticket.

Tijdens de lockdown was de binnenstad bijwijlen een postapocalyptische spookstad. Behalve dan aan het ijsjeskraam, daar stond altijd een rij mensen. Op 11 mei is het meteen al iets drukker. Magda Hofman wandelde met haar kleinzoon door de Nieuwstraat in Aalst, gepakt en gezakt. “Zijn mama en papa trouwen binnenkort en we hadden nog geen kleertjes voor hem. Dus wilden we toch de eerste dag naar de winkel gaan. Mama en papa zijn nu achter trouwringen. Die trouwen in juni. Een feest is er niet, maar het huwelijk gaat sowieso door. Ondertussen heeft hij al een leuke outfit voor die speciale dag”, zegt Magda. De familie wilde niet langer wachten deze week. “Het was niet duidelijk wanneer het koppel weer naar hun werk moet en vandaag zijn ze beiden nog vrij. In het weekend zal het wel veel drukker zijn. Nu waren we alleen in de winkel. En we zijn voor de papa een trouwkostuum gaan kopen en daar was er ook heel weinig volk. Heel veilig.”

Wachtrijen

Ook Bernadette Loncke is naar het stadscentrum gekomen om te winkelen. Ze kocht in de AS Adventure wat kleren. “Het is de eerste keer in weken dat ik naar hier kom. Schrik om te komen winkelen vandaag had ik niet, omdat ik denk dat de mensen zich er toch van bewust zijn dat het gevaarlijk is”, zegt Bernadette. “Mijn zoon moet vrijdag naar school en zit in een groeischeut. Hij wou een T-shirt dat ik niet op internet kon vinden en dus kom ik die vandaag kopen. Voor jouw kinderen doe je dat. Ik werk alle dagen en later deze week lukt dat niet meer. Het is veilig verlopen. Als je binnenkomt, krijg je info over wat de regels zijn en hoe je het veilig kan houden, daarna volg je de pijlen.”

Lange wachtrijen waren er doorheen de dag voornamelijk ter hoogte van de Action-winkel in de Kapiteintjesstraat en aan de Apple-winkel Lab9 in de Kattestraat. ‘s Ochtends stonden er ook mensen te wachten aan H&M in de Nieuwstraat, maar daar was het later op de dag rustiger. Het begrip ‘hoogstnoodzakelijk’ wordt door iedereen anders ingevuld. Zo bleek een vrouw in de rij voor de Apple-winkel aan te schuiven om oortjes te kopen.