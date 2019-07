Overlevingskansen van borstkankerpatiënten verschillen in Aalsterse ziekenhuizen Studie van het VIKZ wijst op verschillen in overlevingskans tussen verschillende ziekenhuizen Redactie

18 juli 2019

14u30 122 Aalst In welk ziekenhuis je belandt na de diagnose van borstkanker, maakt een verschil voor je overlevingskansen, zo blijkt uit de cijfers die het Vlaams Insituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) bekend maakte. Zo zijn je overlevingskansen het hoogste in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Hoe scoren de Aalsterse ziekenhuizen? Wij deden de vergelijking.

Uit de cijfers die het Vlaams Insituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) bekend maakte, blijkt dat er flagrante verschillen bestaan in de overlevingskansen van borstkankerpatiënten naargelang het ziekenhuis waar zij behandeld worden. Die verschillen zouden, volgens de studiedienst die de cijfers in kaart bracht, te maken hebben met verschillende factoren zoals het team dat de behandeling begeleidt, de borstverpleegkundigen en de specialisten die betrokken zijn.

Opvallend: ook tussen de twee Aalsterse ziekenhuizen, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV), zijn er verschillen. Uit de vergelijking die je op de website Zorgkwaliteit.be kan maken, blijken vijf jaar na de diagnose van borstkanker de overlevingskansen voor patiënten hoger in het OLV dan in het ASZ. In het OLV ligt het percentage op 83,4 procent, in het ASZ ligt dit op 77,2 procent. Daarmee scoort het ASZ lager dan gemiddeld. Ter vergelijking: in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, de beste leerling van de klas, ligt dit percentage op 87,7 procent. Let wel: de cijfers geven aan welk percentage van de patiënten vijf jaar na het vaststellen van borstkanker nog in leven is. Bij deze indicator tellen alle doodsoorzaken mee, dus niet alleen borstkanker. De meest recente cijfers dateren uit 2014.

Andere indicatoren

In een antwoord op de cijfers reageert het ASZ dat overlevingsindicatoren en het relatieve sterfterisico steeds met de nodige omzichtigheid bekeken moeten worden. “Er kan immers een groot verschil zijn tussen de populaties in de twee ziekenhuizen. Hierbij spelen onder andere de leeftijd en de aanwezige aandoeningen een determinerende rol op de mogelijke overleving of het sterfterisico. Deze aspecten zijn niet meegenomen in deze studie en maken bijgevolg een vergelijking tussen de ziekenhuizen onmogelijk”, zegt Dorien Buyst van het ASZ in Aalst. “De website vermeldt heel duidelijk dat de totaliteit van alle indicatoren dient bekeken te worden vooraleer er een besluit kan worden getrokken. Uit andere grafieken op de website blijkt namelijk dat het ASZ wél goed scoort. Zo willen wij de aandacht leggen op de indicator ‘gecorrigeerd relatief sterfterisico’, waaruit je kan afleiden dat het ASZ wél sterk scoort.”