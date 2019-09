Overlever van Bende van Nijvel geeft inspirerende lezing in De Looyerij Rutger Lievens

03 september 2019

12u24 5 Aalst David Van de Steen, overlever van de Bende van Nijvel, komt op donderdag 26 september naar De Looyerij in Aalst om er een lezing te geven.

David overleefde de aanslag van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst, maar verloor zijn mama, papa en zus op 9 november 1985. Hij vecht voor een beter lot voor slachtoffers en voor gerechtigheid. Tot op vandaag hoopt David Van de Steen dat de daders en de bedenkers van de aanslagen van de Bende van Nijvel hun straf niet ontlopen.

De lezing van David Van de Steen vindt plaats om 19.30 uur in brasserie de Looyerij in Schotte in Aalst. Je kan je plaats reserveren door te mailen naar kurt.thomas@telenet.be.