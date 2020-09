Overlever Bende van Nijvel vertelt relaas van zijn leven in De Tafel van Elise Rutger Lievens

15 september 2020

17u59 8 Aalst David Van de Steen, die als kind de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst overleefde, vertelt op zondag 27 september het relaas van zijn leven in De Tafel van Elise in Erembodegem.

“Op 9 november 1985 sloeg de Bende van Nijvel toe in Aalst. Die dag verloor David Van de Steen, op zijn negende, zijn ouders en zusje bij de aanslag op de Delhaize. Zelf raakte hij verminkt voor het leven. Hij kreeg negen kogels in zijn lichaam nadat hij een glimp kon opvangen van het gezicht van één van de overvallers. Hij werd voor dood achtergelaten. David overleefde echter. In deze lezing brengt David het relaas van zijn leven, vanaf de aanslag tot nu.”

Inkom kost 10 euro, deuren openen om 19 uur. Het cultuurprogramma van De Tafel van Elise gaat door in De Brigge, vanwege de coronamaatregelen. Inschrijven verplicht op 053/21.62.66 of via info@detafelvanelise.be.