Overlever aanslag Bende van Nijvel: “Aalst Carnaval heeft wel al gelachen met de Bende, en ik vond het grappig” Rutger Lievens

22 februari 2020

12u38 0 Aalst David Van de Steen, overlever van de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst, neemt het op voor Aalst Carnaval: “Er is wel al gelachen met de Bende tijdens Aalst Carnaval, en ik kon daarmee lachen”, zegt hij.

Een vaak gehoord argument in de aanloop van Aalst Carnaval is: ‘Jullie in Aalst lachen met alles, behalve als het te dichtbij komt. Met de Bende van Nijvel wordt er niet gelachen’. David Van de Steen, overlever van de aanslag van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst, spreekt dat tegen.

“Van waar komt dat verhaal eigenlijk dat men met de Bende Van Nijvel niet lacht in de stoet van Aalst? In de Bonskoffsky-periode liep heel Aalst verkleed met piratenmuts en bril, geïnspireerd door robotfoto van de vermoedelijke Reus. Zelfs tv-programma’s zoals De Ideale Wereld maakten liedjes daarover en cartoons doken op in kranten en tijdschriften. De foto van de dader, verkleed met carnaval in Dendermonde, was voor velen grappig. Ikzelf kon er mee lachen, iemand anders misschien niet. Men moet Aalst de les niet spellen”, zegt David.