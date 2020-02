Overleden carnavalisten herdacht: “Etienne en Jacquy, jullie waren geniaal en speciaal, maar toch ook weer heel gewoon. We zullen jullie nooit vergeten” Rutger Lievens

16 februari 2020

12u29 0 Aalst Op de begraafplaats van Aalst zijn de overleden carnavalisten herdacht. In Aalst is dat een traditie op de zondag voor carnaval.

Er werd onder meer stilgestaan bij het overlijden van Jacquy De Pauw, drijvende kracht van de Losse Groepen, en Etienne Cooman van het Feestcomité. “We herdenken vandaag alle carnavalisten die elk op hun manier iets hebben bijgedragen aan ‘Ons ienig oilsjt Carnaval’”, zei voorzitter van het Feestcomité Dirk Verleysen. “Bedankt on de carnavalisten van hierboven, om van ons feest iets speciaals te hebben gemaakt. We zetten de traditie verder. En zingen we dan Raldegeda, Jongens van de veirkemert of Men ienig Oiljst, iedereen zal blijven meezingen. Jullie ademden carnaval. Jullie waren geniaal en speciaal, maar toch ook weer heel gewoon. We zullen jullie nooit vergeten.”