Overdag installeert Kjell plexiglas aan toonbanken supermarkten, ‘s nachts helpt hij rekken vullen in de Carrefour Rutger Lievens

20 maart 2020

08u35 14 Aalst Kjell Premereur uit Aalst heeft al meer dan honderd supermarkten en apothekers in de regio voorzien van plexiglas op hun toonbank. ‘s Nachts helpt hij de rekken vullen in de lokale Carrefour.

De solidariteit in deze Corona-tijden kent geen grenzen en iedereen doet wat hij kan. Kjell Premereur uit Aalst is dezer dagen druk in de weer om supermarkten en apothekers te voorzien van plexiglas zodat de supermarktpersoneel en apothekers veilig geld kunnen ontvangen van hun klanten. “Zondag kreeg ik de vraag van mijn zus, een apotheker en bang van het virus, of ik niks wilde maken om haar te beschermen. Ondertussen ben ik al vier dagen niks anders aan het doen”, vertelt Kjell. “Supermarkten en apothekers zijn twee belangrijke schakels. Zij moeten zo lang mogelijk gespaard blijven van het virus.” Helemaal gratis is het niet, maar Kjell doet het aan de helft van de prijs van wat de apothekers anders betalen als ze de werken laten doen via hun leveranciers.

Nadat hij overdag plexiglas heeft geïnstalleerd, helpt hij ook nog in een lokale supermarkt mee. “’s Nachts help ik de rekken vullen in de Carrefour aan de Varkensmarkt. De uitbaters is mijn beste kameraad en er is een personeelstekort, dus steek ik een handje toe”, vertelt Kjell.