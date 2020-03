Over.morgen zamelt oude laptops in: “Schenk hem aan een gezin zonder computer” Rutger Lievens

29 maart 2020

16u23 0 Aalst Burgerplatform over.morgen roept de Aalstenaars op om hun oude laptop weg te schenken aan Digital For Youth. Zo kunnen kinderen in gezinnen zonder computer thuis toch huistaken en digitale lessen volgen in deze coronatijden.

Aamstenaar en tv-presentator Steven Van Herreweghe deed namens over.morgen een oproep op sociale media. “Aalstenaars met een oude laptop teveel: schenk hem aan een gezin zonder computer. De Fietserij komt hem graag ophalen en we zorgen er dan voor dat elk kind in deze coronatijden mee kan op school van thuis uit”, luidt het. Heb je een laptop, stuur over.morgen een bericht via Instagram of Facebook.