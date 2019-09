Over.morgen wil het aantal vrachtwagens tellen en verkeersstromen in kaart brengen Rutger Lievens

10 september 2019

18u32 0 Aalst Burgerplatform over.morgen is van plan om het aantal vrachtwagens en ander verkeer te tellen in Aalst. De organisatie start daarom het Telraam-project.

Over.meten, een initiatief van over.morgen, meet al via vogelkastjes de vervuiling van de lucht in Aalst. Actuele info over de zuiverheid van de lucht in jouw buurt vind je hier. Over.meten heeft nu een nieuw plan klaar: “We willen vrachtwagens en ander verkeer tellen in Aalst! Als we ons allemaal veilig willen blijven voelen op de baan, is een goede stroom van het (zware) verkeer noodzakelijk. Met ons Telraam-project willen we nu graag het verkeer in Aalst in kaart brengen”, zeggen de initiatiefnemers. Over.morgen zoekt nu Aalstenaars die willen helpen tellen.

Wil jij mee helpen tellen? Schrijf je dan in via deze link.