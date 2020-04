Oudste cafébazin van het land wordt 100 jaar. Familie lanceert oproep: “Stuur haar een verjaardagskaartje” Rutger Lievens

17 april 2020

14u43 0 Aalst De oudste cafébazin van het land? Het antwoord op die vraag is zonder twijfel: Agnes Van Vaerenbergh van het Gerstenhof in Erembodegem. Op 14 mei viert ze haar 100ste verjaardag. Het had moeten gevierd worden met 600 feestneuzen, maar door het coronavirus kan dat niet meer. Daarom vraagt de familie om meme Agnes massaal verjaardagskaartjes te sturen.

Het Gerstenhof is een bekend café en restaurant aan de rand van natuurgebied De Gerstjens in Erembodegem. Wandelaars drinken hier hun trappist. Achter de toog staat Agnes Van Vaerenbergh, nu bijna 100 jaar oud. Ze tapt er al 60 jaar de pinten ondertussen. Een hele prestatie.

“Meme Agnes had vroeger nog een melkronde ook in het dorp. Ze is dus een bekende Erembodegemnaar”, zegt Melissa Hoogers, getrouwd met Agnes haar kleinzoon Frans. “Daarom hadden we 600 mensen uit Erembodegem uitgenodigd voor haar verjaardagsfeest op 14 mei. Door het coronavirus kan dat verjaardagsfeest niet meer doorgaan.”

Agnes maakte de Tweede Wereldoorlog mee, maar vindt de coronacrisis erger. “Voor haar is dit erger dan de Tweede Wereldoorlog. ‘Toen mocht je mekaar tenminste nog zien’, heeft ze al gezegd. Meme Agnes mist haar klanten. Die passeren soms wel nog eens aan het café en ze zwaait dan van achter het raam. Ze runt het café samen met haar schoondochter. Vroeger stond haar zoon nog mee in de zaak, maar die is op pensioen. Meme Agnes, die gaat niet op pensioen. Die doet voort tot ze niet meer kan. We proberen te voorkomen dat ze nog hard werkt in het café, maar ze kan het haar niet laten om af en toe nog een bestelling op te nemen bij klanten. Ze zit meestal achter de toog en doet een ‘klapke’ met de mensen.”

Om een en ander goed te maken en om de 100ste verjaardag van Agnes Van Vaerenbergh niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, lanceert de familie nu een oproep. “We willen meme Agnes overspoelen met verjaardagskaartjes”, zegt de familie. “Dat zou haar enorm gelukkig maken.”

Alle verjaardagskaartjes mogen verstuurd worden naar volgend adres: ‘Gerstenhof, Agnes Van Vaerenbergh, Gerstenstraat 12, 932 Erembodegem.’