Ouders zorgen zelf voor zomeropvang in De Gendarmerie: “Elke dag let ander koppel op de kinderen” Rutger Lievens

01 juli 2019

18u52 0 Aalst Na Ieper en Gent heeft nu ook Aalst een Cokido-zomeropvang. Het entertainment en de zorg worden bij Cokido niet voorzien door speelpleinanimatoren, maar door de ouders van de kinderen zelf. Elke dag een ander duo, terwijl de andere volwassenen naar het werk zijn. In Aalst organiseren zes koppels zo de opvang van tien jonge kinderen.

Vandaag was het de eerste dag van Cokido in Aalst. Het Cokido-principe: samen met een andere ouder verzorg je één dag in de week de opvang van de kinderen. In ruil heb je recht op vier opvangbeurten voor je eigen kinderen. De groepen bepalen zelf hun leden, locatie, spelregels en planning. Cokido ondersteunt onder meer met een gepaste verzekering.

Vriendengroep

Lisa Gabriëls (32) nam het initiatief om een Aalsterse groep op te richten. Lisa, die journaliste is, leerde Cokido via haar werk kennen. “Ik interviewde ooit iemand die aan Cokido meedeed”, vertelt Lisa. “Wij kozen ervoor om het met enkele vrienden op te richten. Elke dag voorziet een ander duo opvang. Dat kan een koppel zijn, maar ik sta bijvoorbeeld vandaag met mijn goeie vriendin Ilse bij de kinderen. De duo’s nemen er een dag vakantie voor of de freelancers onder ons werken wat meer ‘s avonds.”

In Lisa’s vriendengroep zijn er vooral jonge kinderen. Kleuters zijn vaak te jong voor een vakantiekamp, maar te oud voor het kinderdagverblijf. “Niet iedereen kan altijd bij de grootouders terecht met de kinderen. De jongste hier is 3 jaar oud, de oudste 7 jaar. Zindelijk zijn, is wel een voorwaarde. Ook leuk: de kinderen kennen mekaar van op school of via de ouders”, zegt ze.

Waterballonnetjes

Een direct gevolg van zo’n Cokido-kamp is dat het respect voor speelpleinanimatoren en leerkrachten exponentieel stijgt bij ouders. “Echt alle respect voor die mensen”, lacht Lisa. “De kinderen zijn hier gestart deze ochtend om 8 uur en om 10 uur dacht ik al: ‘Zijn we nog maar 2 uur bezig?’ Spelen met de waterballonnetjes was onze voormiddagactiviteit, maar dat hebben ze welgeteld een half uur gedaan. Op geen tijd is alles wat je voor die dag gepland had de revue gepasseerd”, zegt ze. Gelukkig is er altijd plan B op het Cokido-kamp: het springkasteel.

Deze week komen er tien kinderen naar Cokido in Aalst. “We organiseren nog een tweede keer Cokido in de laatste week van augustus. Dan zijn er vijftien kinderen ingeschreven. Om het georganiseerd te krijgen moet je toch met vijf à zes koppels zijn. We proberen er dezelfde structuur in te steken als op school, met fruit-, koek- en boterhammomenten. De kostprijs van dit alles spreken we onder de organiserende ouders af. Wat ook wel leuk is, is dat het allemaal vrienden zijn dus je kan jouw kind in alle vertrouwen achterlaten”, zegt ze.