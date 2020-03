Ouders overnachten in turnzaal om kind in te schrijven in lagere school Rutger Lievens

09 maart 2020

07u03 0 Aalst In de lagere school van het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan in Aalst hebben ouders in de nacht van zondag op maandag overnacht in de turnzaal. Maandagochtend starten de inschrijvingen in de school.

Met 24 waren ze, zondagavond om 19 uur in de turnzaal van het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan. Ouders zaten er in klapstoeltjes, dronken iets, gingen naar buiten voor een partijtje voetbal op de speelplaats. Vorig jaar werd er ook al gekampeerd in de school.

Vorig jaar werd er drie nachten gekampeerd in de school. Toen stonden de ouders vrijdagavond al voor de schoolpoort. Deze keer werd er alleen zondagnacht geslapen in de school. “We zijn heel veel voorbijgereden dit weekend, om te komen kijken of er al een rij stond. Dit jaar is het pas rond zondagmiddag gestart. We kregen te horen dat er in de Pontstraat niet genoeg plaats zou zijn voor alle leerlingen en dat er ouders zouden afzakken naar de Capucienenlaan. Dus hebben we beslist om het zekere voor het onzekere te nemen", zegt Stijn, een van de papa’s.

Goede reputatie

Het Sint-Jozefscollege heeft een goede reputatie en dus hebben ouders veel over om hun kinderen in die school in te schrijven. “Praktische overwegingen - de school ligt op de weg naar het werk - speelden zeker ook mee”, zegt Aurelie, een mama. “We hebben een bezoek gebracht aan de school en er viel niks op aan te merken.”

Aan de schoolpoort hing een brief met cijfermateriaal over de capaciteit in het eerste leerjaar van de school. Er waren 21 broers en zussen ingeschreven. 32 ouders kwamen op infogesprek. De totale capaciteit in het eerste leerjaar bedraagt 72 leerlingen. Er zijn dus nog 51 plaatsen vrij, stond er te lezen.

Johan De Meerleer, directeur van de school, besliste om zondagnamiddag de turnzaal te openen voor de 24 ouders die wilden overnachten. Met 51 vrije plaatsen voor 24 kandidaten lijkt overnachten een beetje overbodig. “Normaal gezien is er genoeg plaats voor iedereen”, zegt de directeur. De inschrijvingen starten deze ochtend om 8 uur.