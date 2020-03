Ouders moeten laatste nacht niet meer kamperen voor Sint-Jozefscollege Rutger Lievens

13 maart 2020

16u22 42 Aalst Applaus voor burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vrijdagnamiddag aan de schoolpoort van het Sint-Jozefscollege van Aalst. Omwille van het besmettingsgevaar is het niet opportuun dat een groep van honderd ouders aan de schoolpoort kampeert en dus greep de burgemeester in. Het kamperen werd gestopt, alle namen op de lijst krijgen een plaats in de school.

In totaal zijn er 220 vrije plaatsen in het SJC. Donderdagmiddag stonden er al 113 namen van leerlingen op de lijst die ouders aan de schoolpoort bijhielden. “Woensdag om 19 uur stonden de eerste ouders hier aan de poort. Toen waren er al enkelen een paar uur aan het rondrijden in de buurt van de school. Via WhatsApp en sms werd de rest verwittigd en voor we het wisten stonden er tachtig à negentig namen op de lijst”, vertellen twee mama’s die de wacht hielden donderdagvoormiddag.

Applaus

“De inschrijvingen starten pas zaterdagvoormiddag. Hier met z’n honderd blijven kamperen tot dan, niemand zag dat zitten, dus werken we in shiften. Een groepje ouders houdt om beurten de wacht en de lijst bij. Om de zes uur worden alle namen afgeroepen en moet iedereen aanwezig zijn op school. Dat betekent wel dat alle ouders ook om 2 uur ’s nachts voor de schoolpoort moeten staan”, aldus Benjamien Crabbe, een van de ouders.

Woensdagnacht en donderdagnacht hebben de ouders achter de rug, maar vrijdagnacht mogen ze thuisblijven. Dat nieuws kwam burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) hen vrijdagmiddag mededelen. Het nieuws werd trouwens op applaus onthaald, want de ouders hadden koude nachten achter de rug. “We weten dat er door de ouders een wachtlijst is opgesteld en dat iedereen op regelmatige basis terugkomt”, zegt de burgemeester. “De lijst die vastgesteld is, willen we valideren. Morgen (zaterdag, nvdr.) mogen jullie terugkomen op het uur dat jullie door de school wordt gegeven”, zei de burgemeester. Na het applaus zei D’Haese: “Ik had waarschijnlijk al wat vroeger moeten komen zeker?”

Lijst

De inschrijvingen zullen zaterdag verspreid over de dag verlopen, zodat er zich geen grote groepen mensen bij mekaar in een ruimte bevinden. “Ik valideer de volgorde van de lijst. Maar de beschikbare plaatsen zullen verdeeld worden onder de plaatsen op de lijst", aldus D’Haese.

Voor de lagere school van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat in Aalst werd er ook al gekampeerd. Vorige week stond er van woensdag tot maandagochtend een camper geparkeerd met overnachtende ouders.