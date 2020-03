Ouders kamperen al van donderdagochtend aan het Sint-Jozefscollege om maandag hun kind in te schrijven: “Een toevallige samenloop van omstandigheden” Rutger Lievens

06 maart 2020

13u16 0 Aalst Aan het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat in Aalst staat sinds donderdagochtend een mobilhome geparkeerd met daarin ouders die hun kind nu maandag willen inschrijven in de school. “Het was niet de bedoeling om zo snel al voor de schoolpoort te staan wachten. Het is een toevallige samenloop van omstandigheden”, zeggen de ouders in de mobilhome.

Ook vorig jaar hebben er ouders overnacht aan de basisschool van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat. Bij de inschrijvingen van het secundair, aan de andere kant van de straat, wordt er elk jaar gekampeerd door een paar 100 ouders. Het gebruik van een mobilhome is nieuw, en nog nooit werd er zo vroeg al gewacht aan de school.

Uit nostalgie

“Het is een tikkeltje uit nostalgie dat ik hier sta aan te schuiven. Mijn zonen zijn hier ook naar school geweest. Mijn vader, mijn broer en ikzelf ook. Het lijkt dus logisch dat mijn jongste kind ook naar het Sint-Jozefscollege zal gaan”, zegt papa Dominique Van Den Eynde.

Hij had gehoord dat er vorig jaar overnacht was aan de school en wou dat op een comfortabele manier doen. “Dus had ik deze week de mobilhome geparkeerd in de straat van de school. Donderdagochtend kwam ik hem verplaatsen en zat ik ‘s ochtends een beetje te wachten in de mobilhome toen er twee dames op het raam tikten. Of ik de lijst had van de wachtrij voor de inschrijvingen? Het was vertrokken”, zegt hij.

Inschrijving op maandag

De inschrijvingen in de school starten pas maandagochtend om 8 uur, maar er wordt dus al gekampeerd van donderdagochtend. “Er staan nu een 20-tal namen op de lijst. Er is met de ouders afgesproken dat wij in de mobilhome - in shiften - blijven tot maandag. Ouders die hun kind willen inschrijven moeten om de twee uur een handtekening komen zetten”, legt Dominique het systeem uit.

Directeur Ombelets van het Sint-Jozefscollege heeft dit ook nog nooit gezien. “Ik onderga de situatie”, zegt hij. Hij is niet zinnens om de inschrijvingsdatum te vervroegen. “Dat kan ik ook niet. Het blijft maandagochtend om 8 uur. Voor instappende peuters uit het geboortejaar 2018 zijn er 7 plaatsen, de rest van de kleuterklassen zijn volzet. In het eerste leerjaar zijn er 12 plaatsen en in het tweede leerjaar 2", zegt hij.