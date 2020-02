Oudere dame rijdt met auto op oude spoorwegbedding voor fietsers Rutger Lievens

09 februari 2020

13u53 0 Aalst Het was eventjes schrikken voor de fietsers, joggers en wandelaars wanneer ineens een autootje over de autovrije Leirekensroute van Aalst kwam gereden. Aan het stuur een oudere dame die volgens ooggetuigen niet leek door te hebben dat ze daar niet mocht rijden.

Het voertuig met de oudere dame aan het stuur werd gespot op de Leirekensroute tussen Langestraat en Moorselbaan in Aalst. “Die oudere dame nam een sluipweg van de Moorselbaan naar de Langestraat. Ik was daar een looptraining aan het afwerken toen ik de auto zag naderen. Omdat de bestuurster niet meteen vertraagde, moest ik de graskant in. Achteraf dacht ik: begin ik dingen te zien die er niet zijn? Maar de foto bewijst het”, vertelt Nico Van Goethem.