Oud-speler Eendracht Aalst Paul Van Himst signeert 50 jubileumboeken Rutger Lievens

15 januari 2020

17u27 3 Aalst Gewezen Belgisch voetbalicoon en oud-speler van Eendracht Aalst heeft vijftig exemplaren van het jubileumboek over 100 jaar Eendracht Aalst gesigneerd. De boeken worden zaterdag verkocht.

We kennen Paul Van Himst natuurlijk vooral van zijn tijd bij RSC Anderlecht, maar Eendracht-fans weten dat hij ook nog in Aalst heeft gevoetbald. Van Himst trok in 1976 naar derdeklasser Eendracht Aalst, met wie hij in 1977 kampioen speelde.

Hij is Eendracht Aalst nog niet vergeten, want toen de club hem vroeg om enkele exemplaren te signeren deed hij dat met veel plezier. “Belgisch voetbalicoon en gewezen Eendracht-speler Paul Van Himst signeerde vandaag vijftig exemplaren van het jubileumboek ‘100 jaar Eendracht Aalst’. Deze worden zaterdag vanaf 14 uur te koop aangeboden op de signeersessie in Utopia in Aalst”, kondigt de club aan.