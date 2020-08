Oud-schepen Van Lysebeth (CD&V) scherp voor Aalsterse politiek tijdens afscheidsspeech Ilse Uyttersprot Rutger Lievens

13u24 2 Aalst Boezemvriend en oud-schepen Bart Van Lysebeth (CD&V) was in zijn afscheidsspeech aan Ilse Uyttersprot scherp voor de Aalsterse politiek én pers.

Bart Van Lysebeth zei dat hij verpletterd was door dit onherstelbare verlies. “Zelf heb ik haar van heel dichtbij mogen meemaken op het politieke toneel en het is er helaas niet altijd proper aan toe gegaan. Ilse was goed bestand tegen het ontkrachten van perceptiewaarheden en ze kon goed knokken. Minder goed kon ze omgaan met de geknutselde waarheden. Onwaarheden. Dat strookte niet met haar stijl en haar ethiek. Ze voelde zich daardoor soms weerloos. Mijn hoop is waarschijnlijk ijdel dat de auteurs van deze knutselwaarheden ooit zullen beseffen hoe vernietigend dergelijke praktijken zijn. Haar politieke betekenis en realisaties kunnen niet onderschat worden en kunnen nooit tot enkele zinnen herleid worden”, aldus de oud-schepen en boezemvriend van Ilse Uyttersprot.

Hij noemde de ontneming van haar bevoegdheden en haar kabinetsmedewerkers een groot litteken. Volgens hem hoopte Ilse Uyttersprot dat ze ooit eerherstel zou krijgen. Wat de meerderheid haar via de kranten aanwreef - het lekken van documenten - is nooit gebeurd. Ook het filmpje van een in politieuniform vluchtende Ilse bij een brandweerbetoging, vond Bart Van Lysebeth onrechtvaardig. “Geen enkele burgemeester voor Ilse is erin geslaagd om de brandweer te hervormen”, zei hij.