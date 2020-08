Oud-prins carnaval Kenny: “Het liedje ‘Heila Ilse’ zingen? Dat zal niet voor direct zijn” Rutger Lievens

07 augustus 2020

16u23 0 Aalst Op het Op het Facebook-event ‘Heila Ilse Van Kenny Zingen Uit Respect Voor Ilse Uyttersprot’ van komende zondag staan al meer dan 500 mensen aanwezig. Wie het zeker niet zal zingen is prins Kenny D’Hondt zelf. Hij vindt het te vroeg.

“Laten we zondagmiddag, gelijk waar we zijn, uit respect voor Ilse Uyttersprot haar liedje zingen dat prins carnaval Kenny destijds geschreven heeft. Wie doet mee”, zo luidt de oproep op Facebook. Een oproep waar de stad Aalst, noch het Feestomité noch prins Kenny iets mee te maken hebben trouwens. Al meer dan 500 mensen zijn aanwezig, 1800 hebben interesse.

Prins Kenny zelf zal het niet zingen. “Heila Ilse was de carnavalshit toen ik prins carnaval werd. Iedereen zong het mee en het zorgde ervoor dat ik dat jaar won. Ilse apprecieerde dat enorm en wanneer ik ze tegenkwam hadden we altijd een toffe babbel. Op de Dag van het Kind zing ik het liedje elk jaar en Ilse was daar enthousiast over", zegt Kenny. “Wat gebeurd is, is ernorm laf. We moeten de familie de tijd geven om te rouwen. Het liedje Heila Ilse zingen, dat zal nog niet voor direct zijn. Ook uit respect voor de nabestaanden. Als ik het in de toekomst nog zal zingen, zal het met een dubbel gevoel zijn.”