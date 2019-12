Organisatoren ‘Lichtwandeling voor een verkeersveilig Aalst’: “Oorverdovend signaal is nodig. Hopelijk zijn we met velen” Rutger Lievens

12 december 2019

18u57 3 Aalst “We willen morgen een oorverdovend signaal uitsturen dat het anders moet in onze stad, dan moeten we met veel zijn. En dat zullen we zijn!”, zo schrijven de organisatoren van de Lichtwandeling die vrijdagavond plaatsvindt naar aanleiding van het dodelijk ongeval aan Tereos.

Op het Facebook-event van de Lichtwandeling gaven de organisatoren wat meer uitleg over de gang van zaken. “Onze lichtwandeling start in de school van Celio en eindigt op de parking waar ook het leven van dit ventje eindigde. Symbolisch is het belangrijk dat we met z’n allen rustig op de parking zelf gaan staan waarna iedereen de kans krijgt om aan de boom een aandenken neer te leggen. Ten laatste om 18.50u verlaten we deze plek”, luidt het.

“Kom te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Kom je toch met de auto parkeer dan vooral niet in de Pontstraat (maar wel op de Houtmarkt of in parking De Burcht). Er zullen geen toespraken gegeven worden en geen schuldigen aangeduid. Daar zit nu niemand op te wachten. We moeten er wel allemaal voor zorgen dat het na morgen niet ‘business as usual’ wordt wanneer het gaat om onze verkeersveiligheid. Ook morgen zal alle communicatie naar jullie via deze pagina gebeuren. Oooooh ja, het zou kunnen koud worden en regenen, voorzie een paraplu en straal warmte uit.”