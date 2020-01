Optiek Bogaert: dochter Stephanie mee in de (vernieuwde) zaak Rutger Lievens

23 januari 2020

14u59 12 Aalst Fijn ondernemersnieuws uit de Vrijheidstraat in Aalst: Optiek Bogaert is helemaal vernieuwd en dochter Stephanie (21) stapt mee in de zaak van haar vader Pascal Bogaert.

15 jaar geleden nam Pascal Bogaert optiek Sorgeloos in de Vrijheidstraat over. “Die zaak was gevestigd aan de overkant van waar onze optiek vandaag is gevestigd. Tien jaar later heb ik dit pand gekocht, dat was toen droogkuis Supershop. Dat hebben we volledig gerenoveerd. Nu hebben we onze optiek uitgebreid, het pand ernaast er bijgenomen en volledig gemoderniseerd. Dit pand stond al jaren leeg. We hebben van de twee panden één grote winkel gemaakt”, zegt Pascal Bogaert.

Het is een mooie winkel geworden en er is nog meer leuk nieuws: dochter Stephanie stapt mee in de zaak. “Ze studeert optiek en volgt nu al vier dagen per week stage. Het is de bedoeling dat ze vanaf juni full time meedraait in de zaak”, zegt Pascal Bogaert.