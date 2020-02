Oproep: “Vergeet de ‘kaffeikes’ niet met carnaval” Rutger Lievens

13 februari 2020

19u37 0 Aalst Carnaval wordt gevierd op de Grote Markt en het Vredeplein, maar het is zeker even gezellig in de vele cafés die de deuren openen tijdens de drie zotte dagen. De stad Aalst doet een oproep: “Vergeet de ‘kaffeikes’ niet!”

“Net zoals de afgelopen jaren steken we ook dit jaar de horecazaken die hun deuren open houden met carnaval een hart onder de riem. Op die manier wilt de stad de traditionele manier van carnaval vieren stimuleren”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens.

De actie gaat gepaard met een affiche en de ontwerper van dienst is ondertussen reeds goed gekend, namelijk Yordi Ringoir. “Carnaval es ontstoon in en rond de kaffeikes. We emmen ver een groeit stik onze carnaval te danken oon aal die kaffeibozen. Het zen der spoitig genoeg nimmer zu veil as vroeger, mor de doi die open zen, moeje zeker neker bezoeken. Want ne carnaval op stammenei es best ok”, aldus Yordi.

Ni droeig

De campagne gaat al enkele jaren mee en valt ook onder de aandacht van sommigen. Zo werd er vorig jaar zelfs een aanstekelijk liedje rond gemaakt door de carnavalsgroep OLG Ni Mè Moi met de gelijknamige titel ‘oon den toeig stoje ni droeig’.

Schepen van horeca Katrien Beulens staat volledig achter de oproep. “We hebben veel respect voor de cafébazen die hun zaak open houden tijdens de carnavaldriedaagse. Het vergt veel aanpassingen, maar draagt zoveel bij tot de beleving. We moedigen hun daar dus ook met veel plezier graag in aan.”

De affiches worden in de loop van deze week in alle cafés die open zijn met carnaval bedeeld en bevatten opnieuw een QR-code, waardoor je rechtstreeks op het digitale stadsplan terechtkomt (www.aalstcarnaval.be/grondplan).