Oproep stad Aalst: “Stik thuis katoenen mondmaskers voor bewoners woonzorgcentra” Rutger Lievens

15 april 2020

18u17 0 Aalst De stad Aalst roept op om mondmaskers te stikken voor de bewoners van de woonzorgcentra. “Kan je overweg met naald en draad? Zet je als de bliksem achter je naaimachine en laat zien dat Aalstenaars niet enkel prachtige carnavalskostuums kunnen maken”, zegt de stad.

“De voorraad aan mondmaskers blijft schaars. De zelfgemaakte mondmaskers zijn nuttig ter bescherming van de bewoners van woonzorgcentra. De stad doet nogmaals een oproep aan de handige Aalstenaars om mondmaskers te maken”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Kan je overweg met naald en draad? Zet je als de bliksem achter je naaimachine en laat zien dat Aalstenaars niet enkel prachtige carnavalskostuums kunnen maken. De ‘gewone’, rechthoekige stoffen maskers zijn broodnodig en technisch niet zo moeilijk om in elkaar te boksen. Ze worden vooral gebruikt voor de bewoners in onze woonzorgcentra. Idealiter zijn er voor elke bewoner 3 stoffen mondmaskers voor handen. Als je weet dat er in Aalst meer dan 1000 mensen verblijven in een woonzorgcentrum, zijn er dus minstens 3000 stoffen mondmaskers nodig”, aldus de stad Aalst.

Kookwas

Wil je meehelpen om de woonzorgcentra te bevoorraden met katoenen mondmaskers? Surf dan naar www.aalst.be/corona en download de patronen voor rechthoekige mondmaskers.

Gebruik voor deze maskers enkel katoen. De stoffenwinkels zijn dicht, je kunt dus geen nieuwe stof aankopen. Misschien vind je in je kleerkast wel katoenen kledingstukken die je niet meer draagt en in stukken wil snijden voor het goede doel. Ook katoenen keukenhanddoeken komen in aanmerking. Was de stof thuis vooraf op 90 graden zodat ze niet meer kan krimpen.

Waar binnenbrengen?

Je kunt de zelfgemaakte mondmaskers afgeven aan de balie van het Administratief Centrum of aan de balies van de ziekenhuizen zowel in het OLV als in het A.S.Z.. Daarna worden ze gedesinfecteerd en verdeeld over de verschillende woonzorgcentra en andere essentiële sectoren die er nood aan hebben.

Wil je zelf je steentje bijdragen, maar heb je nog vragen? Mail gerust naar info@aalst.be. of bel tussen 8 en 17 uur naar het centraal nummer van de stad: 053 77 9300.