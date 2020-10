Oproep Rogier Schockaert (Horeca Oost-Vlaanderen): “Blijf op café gaan!” Rutger Lievens

07 oktober 2020

17u37 10 Aalst Rogier Schockaert, uitbater van Café De Paris op de Grote Markt van Aalst en vertegenwoordiger van Horeca Oost-Vlaanderen, roept iedereen op om op café te blijven gaan. “Ga wat vroeger een pint pakken”, zegt hij.

Rogier Schockaert van Horeca Oost-Vlaanderen afdeling Aalst vindt het erg dat alle Vlaamse en dus ook Aalsterse cafés ‘gestraft’ worden omdat het aantal besmettingen in Brussel en Antwerpen nu piekt. “In Vlaanderen hebben de cafébazen de regels enorm goed opgevolgd, aan Brusselse en Waalse kant ging het er wat losser aan toe. Jammer dat de federale regering een nationale maatregel oplegt, terwijl er toch beloofd was om het lokaal te bekijken wat de situatie is. Spijtig dat de Aalsterse horecazaken daar nu ook het slachtoffer van worden.”

Voor cafés beloofde het al een moeilijke winter te worden. “Vandaar ons voorstel om winterterrassen te faciliteren. De stad is daar in meegegaan. Aan een sluitingsuur kan de stad Aalst echter niets doen, maar we blijven overleggen om het leven van de cafébazen te verbeteren.”

Rogier hoopt dat mensen blijven op café gaan. “Je ziet na elke verstrenging dat de mensen minder op café gaan. Vandaar ook mijn oproep: blijf op café gaan, ook al is het maar tot 23 uur. Start de avond misschien wat vroeger”, zegt hij.