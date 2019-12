Oproep OLV-ziekenhuis: “Wie wil kleine stoffen monstertjes helpen maken voor (klein)kinderen van kankerpatiënten?” Rutger Lievens

23 december 2019

14u19 0 Aalst Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst is op zoek naar vrijwilligers die zorgenvriendjes willen helpen maken voor de (klein)kinderen van kankerpatiënten. Zorgenvriendjes zijn kleine stoffen ‘monstertjes’ die de zorgen van kinderen als het ware ‘opeten’ of mee helpen dragen.

De kleine knuffels hebben een therapeutische functie. “Zij zijn voorzien van een rits als mond, of van een rugzakje of buidel, waarin de kinderen hun zorgen kwijt kunnen. Kinderen kunnen hun zorgen opschrijven of een tekening maken en deze vervolgens toevertrouwen aan hun zorgenvriendje. Dit is niet enkel bevorderlijk voor het verwerkingsproces waarin het zorgenvriendje de zorgen letterlijk mee helpt dragen, maar vormt tevens een hulpmiddel voor ouders om over kanker te spreken”, zegt Christel Knops van het Oncologisch Psychosociaal Support Team.

Massaal

Het Oncologisch Psychosociaal Support Team van het OLV heeft, na een oproep via de sociale media en via de interne communicatiekanalen, al een 50-tal zorgenvriendjes ontvangen, maar daarvan werden er intussen weeral een 40-tal uitgedeeld. “Het gaat dus heel snel”, zegt Christel Knops. “Het AZ Klina in Brasschaat had al eerder een project met zorgenvriendjes. Via de media raakte dit bekend bij het grote publiek, en de oproep naar vrijwilligers om zorgenvriendjes te maken werd massaal gedeeld en opgepikt. Daardoor kunnen zij nu een tijdje verder met de knuffels die ze hebben ontvangen. Wij hopen een beetje op hetzelfde effect. Als mensen restjes stof hebben, en als ze handig zijn met naald en draad, dan zouden ze ons en vooral onze patiënten ontzettend helpen als ze mee zorgenvriendjes willen maken.”

Oog voor kinderen tijdens kankerbehandeling

Onderzoek toonde reeds aan dat een adequate gezinsbegeleiding bijdraagt tot een betere levenskwaliteit voor het hele gezin. “De projectgroep ‘Oog voor kinderen‘ van OLV heeft reeds verschillende initiatieven ontwikkeld om de betrokkenheid van kinderen bij de ziekte te bevorderen, zoals de inrichting van kinderhoekjes en een kindergesprekslokaal, alsook een speciaal samengestelde bibliotheek met kinderboeken. Echter, er blijft toch nog steeds enige afstand tussen het ziekenhuis en de kinderen van patiënten. De zorgenvriendjes kunnen daarbij helpen”, zegt Christel Knops.

Interesse om mee de handen uit de mouwen te steken? Op de website van het OLV, onder de rubriek ‘Nieuwsberichten’ staat het volledige stappenplan om zo’n zorgenvriendje te maken.