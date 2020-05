Oppositiepartijen willen toch al op 1 juni tonnagebeperking in Aalst-centrum Rutger Lievens

26 mei 2020

11u43 0 Aalst Oppositiepartijen sp.a, Groen en Lijst A willen de invoering van de tonnagebeperking in het stadscentrum van Aalst niet langer uitstellen. Na het dodelijk ongeval waarbij de 11-jarige scholier Celio eind vorig jaar het leven liet, wilde de stad zwaar vrachtverkeer bannen op 1 juni. Ondertussen is beslist om de invoering van de tonnagebeperking uit te stellen en dat staat vanavond op de agenda op de gemeenteraad. Oppositiepartijen sp.a, Groen en Lijst A willen de invoering van de tonnagebeperking in het stadscentrum van Aalst niet langer uitstellen. Na het dodelijk ongeval waarbij de 11-jarige scholier Celio eind vorig jaar het leven liet, wilde de stad zwaar vrachtverkeer bannen op 1 juni. Ondertussen is beslist om de invoering van de tonnagebeperking uit te stellen en dat staat vanavond op de agenda op de gemeenteraad. Burgerplatform ‘Samen voor een Verkeersveilig Aalst’ verzette zich al in een open brief tegen het uitstel

Groen, sp.a en Lijst A willen via de gemeenteraad de tonnagebeperking alsnog versneld ingevoerd zien. “Als oppositiepartijen dienen we op de gemeenteraad van 26 mei gezamenlijk een amendement in om de intrekking van het reglement voor een tonnagebeperking op zwaar verkeer +3,5 ton te voorkomen. We hebben met de oppositie deze maatregel gezamenlijk gesteund en roepen net als het burgercollectief ‘Samen Voor een verkeersveilig Aalst’ op om deze op de vooropgestelde datum in te voeren”, zeggen de partijen.

Deelgemeenten

“We hebben de open brief van het burgercollectief gelezen en steunen deze volop. De cijfers die in de brief genoemd worden - bijna 20.000 tientonners die maandelijks aan de Alfred Nichelsstraat passeren - zijn enorm. Wij willen dan ook samenwerken aan een verkeersveilig Aalst”, zeggen ze.

Tot slot vragen de partijen ook om te kijken waar in de deelgemeenten een tonnagebeperking voor zwaar verkeer tijdens de scholenspits kan ingevoerd worden. “Want in onder meer Gijzegem, Herdersem en Erembodegem zijn er scholen waar tijdens de spits heel wat zwaar verkeer passeert. Dit veroorzaakt vaak onveilige verkeerssituaties die kunnen voorkomen worden”, klinkt het.