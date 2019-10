Oppositiepartijen sp.a, Groen en Lijst A verontwaardigd: “Schande dat Schulden Op School, Parol en Steunpunt Welzijn verdwijnen” Rutger Lievens

18 oktober 2019

18u25 12 Aalst Groen, sp.a en Lijst A protesteren tegen het verdwijnen van de sociale organisaties SOS Schulden op School, Parol en Steunpunt Welzijn in Aalst. Zij krijgen van de stad geen opdrachten en dus geen subsidies meer. Met het verdwijnen van SOS , Parol en Steunpunt Welzijn gaat enorm veel kennis en ervaring verloren”, zeggen ze in een gezamenlijk standpunt.

De links-progressieve oppositie in Aalst lijkt mekaar gevonden te hebben. Enkele weken terug knipten sp.a, Lijst A en Groen samen het lintje door van de nieuwe stationstunnel omdat ze vonden dat de opening te lang op zich liet wachten. Nu sturen ze samen een persbericht uit over de subsidies voor sociale organisaties in Aalst.

Vaste waarden verdwijnen

De stad beslist op de gemeenteraad van dinsdag waar de 1,8 miljoen euro voor sociale opdrachten de komende jaren naartoe gaat. Een paar vaste waarden vallen uit de boot. Samenlevingsopbouw zag de bui al hangen en stelde zich niet eens meer kandidaat. Zij vertrekken uit Aalst. Ook vzw Parol, verantwoordelijk voor buurtwerking en steun voor vele daklozen in Aalst, moet stoppen. Schulden Op School, dat op scholen werkt rond kinderarmoede, en Steunpunt Welzijn krijgen ook geen werkingsmiddelen meer.

“Oppositiepartijen Groen, sp.a en Lijst A zijn niet te spreken over de keuzes die gemaakt zijn voor de verdeling van de middelen onder de sociale actoren. Met het verdwijnen van SOS, Parol en Steunpunt Welzijn gaat enorm veel kennis en ervaring ten behoeve van de Aalstenaars verloren”, zo zeggen de oppositiepartijen. “Het vermarkten van sociaal werk heeft verregaande gevolgen. Vaste waarden van het Aalsterse sociale middenveld dreigen te verdwijnen. De motivaties voor de toewijzing zijn op papieren beloftes gebaseerd, niet op gepresteerd werk. Nieuwe spelers met ‘innovatieve’ voorstellen worden hoger gequoteerd dan de Aalsterse vzw’s met grote staat van dienst”, luidt het statement van de drie politieke partijen.

Onbegrijpelijk

“Opvallend hoe onze Aalsterse actoren in de beoordelingen op geen enkele realisatie in het verleden worden gehonoreerd”, zo zegt Lander Wantens van Groen. “Dat de jury bestaande organisaties zoals Parol nu afschrijft en niet naar waarde schat is onbegrijpelijk. De Aalstenaar die rekent op de ondersteuning van deze organisaties is de dupe van de beslissing. Projecten die door allerhande jury’s ten lande de wereld worden ingeprezen en prijzen in de wacht slepen krijgen hier in onze charmante stad een onvoldoende.”

“Qua timing maken wij ons ook grote zorgen” aldus Lijst A. Alle projecten moeten starten op 1 januari 2020, als je weet dat hier ook oa. Dagopvang van dak-en thuislozen in het kader van winternood bij is, dan stellen wij ons de vraag hoe gaat dit in de praktijk in zijn voege gaan in putje winter. En het reeds lopende overleg tussen de vorige actor en de nieuwe, waar de administratie het over heeft is volgens sommige bronnen niet correct”, zegt Ann Van De Steen van Lijst A.

“Ook de trajecten van Schulden Op School lopen momenteel in verschillende scholen. Die moeten plots stoppen op 31 december terwijl een schooljaar loopt tot 30 juni. We vernemen nu dat de nieuwe actor zich maar gaat concentreren op drie scholen”, zegt Sam Van De Putte van sp.a. “Schulden Op School is een begrip in Vlaanderen. Het is onbegrijpelijk dat de organisatie in Aalst haar steun verliest”, aldus sp.a. “Ook stellen we ons de vraag wat er zal gebeuren met het personeel op korte termijn.”

Sarah Smeyers (N-VA), de bevoegde schepen van Sociale Zaken, wenst niet te reageren. “Dat doe ik pas op de gemeenteraad”, zegt ze.