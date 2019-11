Oppositiepartijen Groen, sp.a en Lijst A willen extra gemeenteraad op 15 november: “We willen uitleg bij de politieke crisis” Rutger Lievens

07 november 2019

12u01 10 Aalst Oppositiepartijen Groen, sp.a en Lijst A dienden op donderdagochtend een voorstel in voor een extra gemeenteraad op dinsdag 15 november. “De crisis waarin het huidige stadsbestuur verkeert, verdient een uitleg. De Aalstenaar verdient duiding waarom 1 schepen tijdelijk alle bevoegdheden verliest”, zeggen ze.

Aalst beleeft de grootste politieke crisis in jaren. Afgelopen maandag werden de bevoegdheden afgenomen van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) door het schepencollege waarin ze zetelt. De oppositie wil nu een extra gemeenteraad over de gang van zaken.

In het document dat de oppositiepartijen voorleggen staat één agendapunt voor een bijkomende gemeenteraad op 15 november. “Het betreft een vraagstelling volgens het decretaal interpellatierecht met vragen over de politieke crisis in Aalst. Zo wil de oppositie verdere uitleg over de reden waarom de schepen haar bevoegdheden zijn afgenomen, maar ook waarom de keuze voor een evaluatie van die beslissing op 17 december. Wie zal de beslissingen nemen over de bevoegdheden van schepen Uyttersprot? Wie zal de diensten aansturen?”, vragen de partijen zich af.

“Het college moet volgende maand beslissen over de toekomst van Aalst. Wat zal er met de personeelsleden van de stad gebeuren, zal de jeugd- en cultuursector nog voldoende middelen krijgen, wordt de afbraak in de sociale sector verder gezet? Heel wat belangrijke vragen waarop de Aalstenaar een antwoord verdient. Maar het is de laatste maanden niets dan heibel in het schepencollege over de budgetten, met de crisis van voorbije maandag als triest hoogtepunt. De vraag is dan ook met welke autoriteit het stadsbestuur nog beslissingen kan nemen. Daarom vragen wij een extra gemeenteraad met een toelichting van het stadsbestuur.”

Groen, spa en Lijst A doen tot slot ook een oproep naar de andere raadsleden binnen de raad om het document te ondertekenen. “We vragen alle 43 raadsleden om de oproep voor een extra gemeenteraad mee te ondersteunen, want de Aalstenaar heeft recht op meer openheid van het bestuur”, aldus de oppositie. “Er zijn 15 handtekeningen nodig om een extra gemeenteraad te laten doorgaan. Momenteel beschikken Groen , spa en Lijst A over 9 handtekeningen.”