Oppositie ziet besparen op Cirk niet zitten: “Bespaar liever op een schepen of twee” Rutger Lievens

23 augustus 2019

12u18 8 Aalst Geen enkele Aalsterse oppositiepartij ziet het zitten om te besparen op Cirk en allemaal vinden ze dat het circusfestival moet blijven bestaan. “Cirk is een meerwaarde en toeristische trekpleister”, klinkt het in koor. Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) verduidelijkt zijn standpunt: “Ik ben niet tegen Cirk, maar alles moet besproken kunnen worden.”

De komende dagen is het Cirk in Aalst, maar bestaat het circusfestival volgend jaar nog? Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) wil dat debat voeren op de besprekingen van de meerjarenplanning. Daar legt het stadsbestuur vast wat het de komende jaren nog wil doen. De Ridder (N-VA) zegt dat hij niets tegen Cirk heeft. “Maar niks is zeker of verworven”, verduidelijkt hij.

Boel opdoeken

Bij meerderheidspartijen CD&V en Open Vld is er geen twijfel: Cirk moet blijven bestaan. Ook de oppositie in Aalst is unisono verbaasd dat er getwijfeld wordt aan Cirk. Lander Wantens van Groen zegt dat Cirk moet blijven bestaan. “Dit festival is een grote meerwaarde voor onze stad. Het brengt de inwoners van verschillende leeftijden en culturen bij elkaar en zorgt voor een pak extra bezoekers naar onze stad goed voor de horeca en ondernemers in onze stad. Cultuur is een belangrijke poot van een lokaal bestuur want het helpt om mensen samen te brengen en daar is in Aalst nood aan”, aldus Wantens.

Sam van de Putte (sp.a) geeft Wantens gelijk. “Als je denkwijze is dat niets verlieslatend mag zijn, dan kan je evengoed de boel opdoeken. Een overheid dient net om dienstverlening op een toegankelijke en betaalbare manier aan te bieden. Er moet absoluut bewuster omgegaan worden met geldbesteding en de stadsfinanciën maar dat lukt je niet door zomaar wat activiteiten en dienstverlening af te schaffen”, zegt sp.a.

Bespaar op een schepen

Lijst A zegt dat Dylan Casaer (Lijst A) als schepen Cirk op de kaart heeft gezet. “Het is een laagdrempelig volksfeest dat moet blijven bestaan. De stad Aalst heeft 3 grote publiekstrekkers, zijnde carnaval, criterium en Cirk. Wij schrikken van het eigenaardige voorstel van Schepen Matthias De Ridder om de subsidies in te trekken en zo ons geliefde volksfeest af te schaffen. Waar stopt deze besparing? Moeten we straks ons carnaval en criterium ook over boord gooien?”, zegt Ann Van de Steen (Lijst A). “Wij zijn zeker geen voorstander van het idee om dit event op te geven, wel integendeel. Ik durf zelfs groter denken en nog meer inzetten op Cirk! om te tonen dat wij een leuke stad hebben.”

Steve Herman van Vlaams Belang ziet andere besparingsmogelijkheden. “Ze zouden beter besparen op het circus dat het schepencollege zelf is. Met een schepen of twee minder moet Aalst ook kunnen bestuurd worden”, zegt Herman (VB). Al kan Cirk volgens hem misschien wel efficiënter. “Als er over besparingen moet gesproken worden, moet alles onder de loep durven genomen te worden. Misschien moet er nagedacht worden of het praktisch mogelijk is een systeem in te voeren om Aalstenaars gratis toegang te verlenen en om niet-Aalstenaars een klein bedrag laten te betalen. Voorts moet elke vorm van overheidssubsidiëring trachten binnengehaald te worden en in plaats van 3 dagen Circk, slechts 2 dagen overhouden. Dus het efficiënter organiseren is de boodschap, niet afschaffen.”