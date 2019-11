Oppositie stelt zich vragen bij akkoord meerjarenplanning: “Dus pas als CD&V in december de begroting goedkeurt, krijgt Uyttersprot haar bevoegdheden terug?” Rutger Lievens

20 november 2019

11u50 3 Aalst Oppositiepartijen Lijst A en Groen stellen zich vragen bij de positie van CD&V in dit stadsbestuur, “De onnodige onrust die er zou gezaaid zijn door de pers en de oppositie, was enkel én alleen te wijten aan een ruziënd stadsbestuur dat blijkbaar haar eigen besluiten niet goed had gelezen”, zegt Lijst A. Oppositiepartijen Lijst A en Groen stellen zich vragen bij de positie van CD&V in dit stadsbestuur, nu er een akkoord is bereikt over de meerjarenplanning met maar één van de twee CD&V-schepenen in het bestuur.

Cathy Grysolle, gemeenteraadslid van Lijst A, begrijpt niet dat schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) blij is over dit akkoord. “Een jaar na het afsluiten van het bestuursakkoord en na maanden geruzie en lekken in de pers, heeft het stadsbestuur een ontwerp meerjarenplan klaar, zo laat de schepen van Financiën verheugd weten. Wat lezen we in zijn persbericht: ‘Hoera er vliegt maar 100 man buiten op ‘t stad in plaats van 200! Hoera Ilse was er niet bij! Hoera er is nog geld gevonden voor de veiligheidskazerne!’”

“Na de beschamende vertoning van de voorbije maanden is het nu aan het stadsbestuur om snel duidelijkheid te verschaffen aan haar eigen medewerkers, de Aalsterse jeugd, verenigingen én uiteraard de gemeenteraad. Wat blijft erover van de kaalslag waartoe het schepencollege zelf had beslist in haar zitting van 14 oktober 2019 ?”, aldus gemeenteraadslid Ann Van De Steen (Lijst A). “De onnodige onrust die er zou gezaaid zijn door de pers en de oppositie, was enkel én alleen te wijten aan een ruziënd stadsbestuur dat blijkbaar haar eigen besluiten niet goed had gelezen. Bij deze hoeraberichten zijn er nog zeer veel vragen en weinig antwoorden. En de belangrijkste vraag is of dit gehavende stadsbestuur dat het vertrouwen kwijt is van haar burgers en medewerkers nog in staat is om nog vijf lange jaren op een treffelijke manier te besturen”, aldus Cathy Grysolle (Lijst A).

“100 personeelsleden verliezen job”

“30 miljoen besparen op personeel dit impliceert dat een 100 tal personeelsleden hun job verliezen”, zegt Lander Wantens van Groen. “Zal dit door naakte ontslagen gebeuren zoals in het gelekte document te lezen was? Ook stelt Groen zich vragen bij de aangekondigde investeringen. 262 miljoen euro, hoe zal de stad dit betalen zonder dat de schuld torenhoog oploopt?”, vraagt Groen-fractieleider Lander Wantens zich af.

“262 miljoen euro is een enorm hoog bedrag als je weet dat de jaarlijkse investeringscapaciteit van de stad 25 a 30 miljoen euro bedraagt. Hoe dit gefinancierd zal worden, is een raadsel. Dit zal de Aalstenaar opzadelen met een zeer hoge schuldgraad. Dat dit zonder extra belastingen te realiseren is lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk. Momenteel wordt enkel een besparing van 30 miljoen op vlak van personeel aangekondigd. Maar wat met de aangekondigde besparingen op jeugd, cultuur, sport, de verenigingen en de diensten verdienen duidelijkheid hierover. In de prioriteiten worden deze alvast niet genoemd, dus het is bang afwachten", zegt Groen.

“We maken ons ook zorgen met de aangekondigde besparing op personeel. 100 personeelsleden minder: hoe gaat de stad dit realiseren? Want je kan niet dezelfde kwaliteit blijven garanderen voor alle diensten met 100 personeelsleden minder. In het ASZ en het woonzorgcentrum de Hopperank waren deze week al acties door een personeelstekort en de bijhorende hoge werkdruk.”

Tot slot stelt Groen zich vragen bij de houding van CD&V in de onderhandelingen. “Hoe denkt CD&V hierover? Een schepen heeft dit akkoord autonoom goedgekeurd zonder de afdeling of de collega-schepen te informeren. Dit akkoord is goedgekeurd zonder schepen Uyttersprot, maar er is wel beslist over haar bevoegdheden. Pas na de stemming van de meerjarenplanning, wanneer alles beslist is, wordt beslist of ze haar bevoegdheden terugkrijgt. De schepen wordt zo monddood gemaakt en dreigt afhankelijk te zijn van de goodwill in het schepencollege. Als CD&V niet op de hoogte is van het akkoord, welke rol speelt ze dan nog als meerderheidspartij?”, vraagt Groen zich af.

Sp.a: “Stop de ‘foliekes’”

Sp.a zegt ongeduldig te wachten op de definitieve documenten van de meerjarenplanning en -begroting. “We maken ons ongerust over de enorme besparingen bij het stads- en OCMW-personeel. Net in deze eindejaarsperiode krijgen personeelsleden te horen dat er zwaar gesnoeid wordt. Maar niemand weet welke jobs bedreigd worden”, zegt fractievoorzitter Sam Van de Putte (sp.a). “Deze week nog ontstonden er spontane stakingsacties in het ASZ en de woonzorgcentra. De werkdruk ligt bij veel diensten te hoog. Besparingen op personeel gaan altijd gepaard met een verminderde dienstverlening. De kwaliteit en werkbaarheid moet voor ons bovenaan blijven staan. Het kan voor ons niet dat personeelsleden en de Aalstenaars in de kou moeten gaan staan voor de eer en glorie van het schepencollege dat liever investeert in bijkomende stenen in plaats van in mensen. Het personeel dat zich dag in dag uit inzet verdient snel zekerheid”.

Sp.a wil dat de stad stopt met de realisatie van de prestigeprojecten en de ‘foliekes’. “Geen investeringen in stenen zonder investeringen in mensen”, zegt Sam. “We laten ons ook niets wijsmaken. Er wordt wel degelijk naar nieuwe inkomsten gezocht door extra belastingen. Zo stijgt vanaf januari de kostprijs van alle administratieve documenten zoals de identiteitskaart, het internationaal paspoort en de rijbewijzen. Daarnaast zijn er ook voorstellen om de parkeerretributies te verhogen. Maatregelen die de Aalstenaar in zijn portefeuille zal voelen.”