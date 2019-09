Oppositie sceptisch over ‘mailadres om geradicaliseerden te verklikken’ van Van Overmeire (N-VA): “Gezinnen zijn de oplossing. Ouders en kinderen zijn slachtoffers van ronselaars.” Rutger Lievens

24 september 2019

19u27 0 Aalst Aalstenaars die denken dat een buurtbewoner of familielid het radicale pad op gaat, kunnen volgens schepen Karim Van Overmeire (N-VA) mailen naar ABCproject@Aalst.be. Vlaams Belang dankt de schepen om een programmapunt uit te voeren. Linkse partijen vinden het onzinnig: “Radicalisering los je niet op door te klikken”, zeggen ze.



Op de vraag of er wel geradicaliseerden te vinden zijn in Aalst, verwijst Van Overmeire naar de nabijheid van Brussel. “Aalst ligt 26 kilometer van centrum Brussel. Het is normaal dat radicalisering ons zorgen baart”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Als we aan radicalisering denken, denken we meestal aan moslims. Het kan dan gaan over een jonge gast die gekke ideeën begint te krijgen. Als de omgeving dat ziet, kunnen ze ons dat melden. De geradicaliseerde moslims mogen dan wel in de numerieke meerderheid zijn, er zijn ook andere groepen die naar de wapens kunnen grijpen. Denk maar aan neonazi’s, of het conflict tussen Turken en Koerden, of aan terreur aan de linkerzijde.”

Geen Aalstenaar die het weet, maar het mailadres ABCproject@Aalst.be is al drie jaar actief. Het is pas door een vraag op de laatste gemeenteraad over de kwestie dat het mailadres wat aandacht krijgt. “Na de aanslagen in Zaventem en Brussel zijn we daarmee begonnen”, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), die geen cijfers kan geven over het aantal meldingen. “Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om preventie, om erger te voorkomen. Wanneer je strafbare feiten ziet, moet je gewoon naar de politie bellen”, zegt hij.



VB: “Stap in de goeie richting”



Steve Herman (Vlaams Belang) is blij dat het stadsbestuur een programmapunt van het Vlaams Belang uitvoert. “Op lokaal vlak vind ik dit een stap in de goede richting, die we zeker ondersteunen. We zijn dan ook blij dat schepen Van Overmeire dit programmapunt van ons heeft overgenomen en zal uitvoeren. Alles valt of staat hierbij uiteraard met de absolute discretie voor wat de melders betreft. Maar daar mag het niet bij stoppen. Ik pleit voor infiltratie in de beide moskeeverenigingen door undercover agenten die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Vertrouwen is goed, controle is beter”, zegt Steve Herman (VB). “Voor wat de islam betreft echter is controle gewoon noodzakelijk.”

PVDA: “Gezinnen zijn de oplossing”



“Radicalisering moet aangepakt worden”, zegt Alexander Van Ransbeeck van de PVDA. “We kunnen de vijver waarin jihadisten en rechtsextremisten vissen echter alleen maar droogleggen als we iedereen daarbij betrekken. Alle mensen op het terrein moeten zich samen inzetten voor een gemeenschappelijke strijd tegen de ideeën van de ronselaars.” De PVDA wil dat het stadsbestuur de gezinnen betrekt en investeert in meer sociaal werkers. “De gezinnen maken deel uit van de oplossing, ze zijn niet de oorzaak van het probleem. De ouders zijn net als hun kinderen het slachtoffer van deze ronselaars”, zegt PVDA.



“We mogen niet toelaten dat ouders zich in de steek gelaten voelen of met de vinger gewezen worden. Integendeel, we moeten hen helpen en steunen”, aldus Van Ransbeeck. Het is volgens PVDA ongeloofwaardig dat de N-VA-schepen beweert extremisme te willen bestrijden. “Van Overmeire verzette zich in het Vlaams Parlement nog tegen een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Van Overmeire mag dan wel beweren dat hij de rekrutering van jihadi-terroristen bestrijdt, maar de financier van dat terrorisme, Saoedi-Arabië, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Elke strijd tegen het jihadi-terrorisme start met de boycot van Saoedi-Arabië.”



Groen: “Radicalisering los je niet op door te klikken”



Lander Wantens van Groen vindt het geen goede manier van werken. “Radicalisering is een veel te gewichtig onderwerp om op te lossen met een bericht via een mailadres. Beter is het om in de luwte te werken en een netwerk met scholen en middenveldsorganisaties uit te bouwen. Waar signalen opgevangen kunnen worden en er preventief kan gehandeld worden. Ook een opleiding voor de politiediensten over hoe ze met radicaliseren omgaan kan zeer waardevol zijn”, zegt hij. “Steden als Vilvoorde, Mechelen hebben een sterk beleid hierrond. En zijn hiervoor reeds meermaals geroemd. Het zou goed zijn mocht de stad hier advies inwinnen.”