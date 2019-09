Oppositie knipt dan maar zelf het lintje van nieuwe stationstunnel door Rutger Lievens

20 september 2019

09u35 0 Aalst “Het lintje is geknipt, nu kan de tunnel opengezet worden”, zeggen oppositiepartijen Lijst A, Groen en sp.a. De nieuwe tunnel met liften onder de perrons van het station van Aalst is volledig klaar, alleen is die tunnel pas in gebruik vanaf 7 oktober. Het stadsbestuur van Aalst heeft dan pas tijd om het lintje door te knippen.De oppositie vindt dat niet kunnen.

“Na drie jaar werken lijkt de nieuwe fiets-en voetgangerstunnel nu eindelijk klaar. De onderdoorgang en de informatieschermen zijn gebruiksklaar. Toch wacht de stad nog tot 7 oktober om de tunnel in gebruik te laten nemen. Voor Lijst A, sp.a en groen kan er niet langer gewacht worden. Daarom knippen ze vandaag zelf het lint door”, zeggen de oppositiepartijen.

“Al in 2015 werd de realisatie van de onderdoorgang aan het station Aalst aangekondigd. De werken zouden in 2018 helemaal klaar zijn. Die deadline werd verschillende keren verschoven naar voorjaar 2019 tot de datum vandaag”, zegt Lander Wantens, gemeenteraadslid voor Groen.

Voor oppositiepartijen Lijst A, sp.a en groen kan er geen dag langer gewacht worden. “Vernieuwde straten en pleinen werden ook al in gebruik genomen nog voor het lintje tijdens een feestelijke gelegenheid werd doorgeknipt”, legt gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A) uit.

“Dankzij deze liften kunnen minder mobiele reizigers en reizigers met veel bagage of kinderwagen de perrons vlotter en comfortabeler bereiken. Op dit moment moet je met je zware koffer of kinderwagen nog de trappen op. De pendelaars wachten al lang genoeg. Het juiste moment om de nieuwe tunnel te openen is vandaag, niet op 7 oktober”, besluit sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.