Opnieuw wekelijkse markt vanaf 23 mei: 50 kramen met voedingsmiddelen op Keizershalparking Rutger Lievens

14 mei 2020

18u17 146 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen Katrien Beulens hebben de knoop doorgehakt: de wekelijkse zaterdagmarkt keert terug in Aalst maar zal plaatsvinden op de Keizershalparking. Er zijn maximum 50 voedingskramen toegelaten.

De wekelijkse zaterdagmarkt in Aalst is één van de grootste van Vlaanderen en trekt wekelijks, in normale en goede weersomstandigheden al gauw 3.000 tot 4.000 bezoekers. “Vanaf 23 mei 2020 zullen maximum 50 voedingskramen worden toegelaten tot de parking Keizershallen achter het politiehuis. De marktleiders zijn druk in de weer om alles in goede banen en georganiseerd te krijgen. Er zal een circuit uitgestippeld worden waarbij de toegang tot de markt mogelijk zal zijn via het ontmoetingscentrum ter hoogte van het Keizersplein. De uitgang zal zich aan de Kapiteintjesstraat bevinden. Het aantal toegelaten bezoekers tegelijkertijd wordt zorgvuldig gemonitord door politie, gemeenschapswachten en marktleiders”, zeggen burgemeester en schepen.

Hinderpremie

De marktkramers die geen standplaats toebedeeld kunnen krijgen, zullen kunnen terugvallen op de hinderpremie. “Deze regeling wordt in de loop van volgende week verder uitgewerkt en geldt tot en met 27 juni. Op de wekelijkse zaterdagmarkt in Aalst is gezelligheid troef. Langzaam maar wel zeker wordt het sociaal en economisch weefsel opnieuw hersteld. Dat stemt mij goed. Aalst heeft behoefte aan positieve perspectieven. Dit is er alvast één. Er komen er nog”, zegt de burgemeester. “Hopelijk kunnen we de markt ook snel terug uitbreiden met al onze kramen”, voegt schepen Beulens eraan toe.