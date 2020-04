Opnieuw uitstel: vanaf juni nog geen verbod op zwaar vrachtverkeer bij start en einde schooldagen Rutger Lievens

25 april 2020

14u43 0 Aalst Het verbod op zwaar vrachtverkeer in het stadscentrum van Aalst bij de start en het einde van schooldagen komt er dan toch niet vanaf 1 juni. De maatregel komt er nadat de 11-jarige Celio Ebe Matumbu omkwam op 11 december ter hoogte van de parking van Tereos, toen hij met zijn familie naar school aan het stappen was. “Dit nieuwe uitstel begint stilaan de limieten van ons geduld te bereiken”, zegt burgercollectief ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’.

Na de dood van Celio stapten 1.700 gechoqueerde en verontwaardigde Aalstenaars mee in de ‘Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid’. Het stadsbestuur beloofde maatregelen en minder vrachtwagens in het stadscentrum bij de start en einde van de schooldagen. Al in december was er een princiepsbeslissing binnen het schepencollege om het vervoer met vrachtwagens van 3,5 ton en meer binnen de ring rond Aalst te verbieden op bepaalde tijdstippen.

“Het tijdsvenster bestaat erin dat op werkdagen tussen 7.30 en 8.30 uur ’s ochtends, 15.30 en 16.45 uur in de namiddag - op woensdagen wordt dit van 12 tot 13 uur - geen vrachtwagens van 3,5 ton en meer binnen de ring de stad mogen in- en uitrijden”, zei het stadsbestuur van Aalst toen.

Corona

Eerst werd januari vooropgesteld om het verbod in te voeren, maar de stad vroeg meer tijd. Daarna werd er gecommuniceerd dat de nieuwe maatregel vanaf juni van kracht gaan, maar burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) komt daar nu op terug. “De invoering van venstertijden gaat door, maar juni zal te kort dag zijn”, zegt hij. “Het ontwerp dient nog technisch bijgesteld in functie van regelgeving en handhaving. De veiligheid van onze kinderen verdraagt geen steekvlampolitiek. De regels moeten goed overdacht, goed overlegd en juridisch goed onderbouwd zijn. Ik wil in elk geval nog bijkomend overleg met Unizo, Voka, Comeos, Fietsersbond en Adviesraad Economie en Handel.”

“Overhaast tewerkgaan is nooit een goed idee”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Ik wijs erop dat de stad Brugge twee jaar heeft gedaan over een soortgelijke implementatie. Dat zal, voor alle duidelijkheid, bij ons zeker niet het geval zijn. In de huidige coronatijden zullen de scholen slechts gefaseerd en in beperkte mate heropenen, dat laat ons toe om de regels inzake de venstertijden optimaal op punt te stellen. In elk geval blijft het principe uiteraard overeind: door middel van venstertijden de verkeersveiligheid rond onze schoolomgevingen aanzienlijk verhogen. Daar gaan we voor.”

20.000 vrachtwagens per maand

Dieter Janssens van ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’, het burgercollectief dat de Lichtwandeling voor Celio organiseerde, zegt dat het geduld begint op te geraken. “Als burgercollectief gegroeid vanuit bezorgde ouders en gesteund door meer dan 1.700 stadsgenoten, die Aalst en haar verkeersveiligheid een warm hart toedragen, begint dit nieuwe uitstel stilaan de limieten van ons geduld te bereiken. Het momentum was er, de steun van onze inwoners was er ook. Dit momentum is het bestuur ondertussen kwijt gespeeld, de steun van haar inwoners hopelijk niet”, zegt Janssens.

“Om het eens een cijfer te zeggen: door de Alfred Nichelstraat rijden elke maand net geen 20.000 vrachtwagens. Dit is op 150 meter van 3 grote scholen. Daar is weinig ‘charmant’ aan”, zegt hij. “We kunnen dus maar hopen dat het principe niet uitgehold zal worden, het is namelijk niet fout om als stad ambitie te tonen.”

De Fietsersbond is verrast dat er nog een overlegd komt met hen. “Maar ook blij, want wij zijn nog nooit op overleg mogen gaan met het stadsbestuur”, zegt Marleen Stallaerts van De Fietsersbond van Aalst. “Wij hebben begrip dat het niet loopt zoals het moet door de coronacrisis, maar 1 september is toch de uiterste datum. Tegen dan moet dit echt wel in orde zijn”, zegt ze.