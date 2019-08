Opnieuw tweerichtingsverkeer op de Tragel Rutger Lievens

12 augustus 2019

18u49 20 Aalst Goed nieuws voor het autoverkeer in Aalst: op de Tragel is er opnieuw tweerichtingsverkeer.

Sinds begin mei kon je met de wagen of vrachtwagen alleen in één richting over de Tragel. Het verkeer kon alleen staduitwaarts, richting Hofstade. De Tragel werd afgesloten toen de werken aan het viaduct begonnen, terwijl die aan de rotonde van de Gentsesteenweg nog niet klaar waren.

“Van zodra de rotonde open was voor het verkeer, is ook de doorgang aan de Tragel richting Denderstraat vrijgemaakt en kon het verkeer ook daar opnieuw passeren”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).